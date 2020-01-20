日本水著女優小倉優香被爆戀情　連環撻着格鬥家兄弟？

21歲的日本水着女星小倉優香（Ogura Yūka）可謂是今年的「當紅炸子雞」，先是上年參與2018年《銀魂2-世界奇妙銀魂醬》和《熱舞啦啦隊》等劇集演出，上年更有《都立水商！～令和～》，2017年和18年也先後推出了《gradation》以及《じゃじゃうま》2本寫真，反應也相當理想。不過喜歡她的粉絲可能會有些失落，皆因她最近被爆已在蜜運當中，另一半更是人氣YouTuber兼格鬥家朝倉未來。

12月份小倉優香被拍得與朝倉未來在六本木出現。（網上圖片）

看似嬌滴滴的小倉優香，其實私底下是格鬥迷。2019年她就曾被目睹與格鬥家朝倉海，即是朝倉未來的弟弟一同出現在賽事上，亦因此在網上迅速流傳着兩人的戀情。不過，原來她的真正目標並非弟弟，而是同為格鬥家，朝倉海的哥哥現年27歲的朝倉未來。兩人除了各自出現在對方的IG Story外，更在12月被發一同到六本木拍拖睇聖誕燈飾，當天身為大眾偶像的小倉優香也沒有戴口罩及眼鏡，十分大方。據目擊者表示，他們兩人十分甜蜜的走在一起，有時候還會手牽着手，毫不避忌。當日本傳媒向小倉優香的事務所查詢時，則只收到：「我對自己的事保密。」的回覆。

2019年小倉優香也被拍得與弟弟朝倉海（左手邊黑衫）一同睇比賽。（網上圖片）

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格鬥家 朝倉未來好大隻：