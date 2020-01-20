Hani@EXID轉形象闖韓劇圈　梳起瀏海粉絲不慣疑似再整容？

韓國女團EXID出身的Hani哈妮，因一首《UP & DOWN》而紅遍亞洲，絕對是組合大逆轉的功臣。已於去年5月宣布離開舊公司，以本名「安喜延」挑戰演技方面的她，今天（20日）出席新網劇《XX》記者會。Hani擺脫以往的偶像形象，以淡妝現身卻有少量粉絲感到不習慣，與從前有少許不同的臉型也惹來整容爭議。

Hani今天與三位主演黃承言、裴仁赫和李中元一同出席新劇記者會，由於這是她簽約新公司Sublime Artist Agency後的首部作品，因此未開播就備受期待。Hani穿上黑色西裝外套配短裙，大曬雪白的美腿，散發着陣陣成熟美。現以演員身份活動的Hani明顯化妝變淡，成功擺脫EXID時期的女偶像形象。她亦把長瀏海梳成中分，嘗試了與以往多年來維持的短瀏海，非常不一樣的造型。對於Hani的全新形象，粉絲間的意見好壞半參，有人大讚偶像清純感大增；亦有人仍不習慣Hani梳起瀏海的樣貌。

EXID Hani今天出席新劇記者會，以全新形象示人。（10 asia）

去年8月Hani已曾因一張雜誌相而陷入整容風波。（網上圖片）

按圖睇Hani今天出席記者會造型：

+ 13 + 12 + 11

早在去年8月，Hani已因一張雜誌相而陷入整容風波，可是她一段時間未有公開露面，韓國網民又一次對她的新形象議論紛紛。有網友表示對比以前的照片，感覺Hani有在臉型上再加工，尤其額頭變得更飽滿，下巴亦似乎有變長，但五官則維持不變。不過亦有網民講到「應該是瀏海累事了」，表示Hani的臉型偏長，額頭也偏高，因此不適合中分的這型。如果把瀏海改成斜分，則不會突顯出額高的缺點。

Hani以往的妝容比較濃，空氣瀏海亦是她的標誌之一。（newse）

回顧一下偶像時期的Hani：