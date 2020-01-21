【三生三世枕上書】熱巴今年首部大作開播　白鳳九要不斷死好慘豬

三年前內地推出玄幻劇《三生三世十里桃花》大受歡迎，劇集除了令男女主角楊冪﹑趙又廷人氣再次急升之外，更一手棒紅當中飾演白鳳九的迪麗熱巴。而因為劇集大受歡迎關係，劇方就決定開拍續集名為《三生三世枕上書》，男女主角就是上一集的配角高偉光與迪麗熱巴。故事內容主要講述東華帝君和青丘白鳳九之間的愛情故事。

《三生三世枕上書》會在今個月22日首播。

事實上《三生三世枕上書》在2018年6月已經開拍，在經過近5個月的時間在同年11月已經殺青。隨即有許多消息傳出該劇應該會在2019年尾，甚至在2020年1月1日播出，不過卻遲遲未看到播出消息，令不少粉絲非常失望。而據指未播出原因極大可能同內地當局下達的「限古令」有關，所以在2019年比較少古裝劇播出。

不過隨著2019年尾《夢回》﹑《大明風華》等古裝劇陸續開播，不禁令人聯想「限古令」可能出現了鬆綁的情況，2020年1月份繼《將夜2》﹑《絕代雙驕》播出之後，《三生三世枕上書》亦終於官宣開播，將在今個月22日在騰訊首播，這個消息令粉絲非常高興，紛紛在微博留言：「終於來了」，可見大家的期待已久之情。

迪麗熱巴繼續飾演白鳳九。（影片截圖）

在開播之前官方亦首播了一段長達3分多鐘的預告片「三生浮繪」，飾演白鳳九的迪麗熱巴一句「姑姑，到底怎麼樣才算是愛而不得呀？」打開了她同東華帝君需要經歷三世的宿命虐戀。劇集中他們二人似乎要不斷面對死亡，而其中一個原因是因為在他們背後有一個女人在破壞他們的感情，而這個女人深愛着東華帝君。劇集畫面非常唯美，而且特效亦非常逼真，未看已經感受到是認真製作，絕對有可能會廷續《三生三世十里桃花》受歡迎的氣勢。

東華帝君同白鳳九要不斷面對死亡。（影片截圖）

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