【大醬園】劇集伏線網上率先爆　朱晨麗竟藏身世大秘密！

湯洛雯和黃心穎主演的劇集《丫鬟大聯盟》終於播映完畢，由朱晨麗、何廣沛、龔嘉欣和吳岱融主演的新劇《大醬園》接棒播出。劇集以醬油作題材，講述一個民初三十年代大醬油家族的恩怨，當中亦會揭發了萬家多個秘密，有網民就話劇情似足內地劇《那年花開月正圓》。原本劇集都埋下不少伏線吸引觀眾追看，例如疑似兄妹亂倫、爭產以及終極大反派等等，但網上相繼流出劇集內容，當中更率先爆出朱晨麗（夏小滿）的身世大秘密！

《大醬園》首集主要向大家介紹佛山醬油業百年老字號萬冠園的人物關係為主，有四大當家包括萬冠園大當家萬啟山（吳岱融飾）、萬家二當家（鄭子誠飾）、萬家三當家萬啟川（陳嘉輝飾）和萬家四當家萬啟江（徐榮飾）。

醬油家族的故事！

四大當家！

而男主角萬卓楓（何廣沛飾）就是大當家萬啟山的兒子即萬家四少爺，女主角朱晨麗就是飾演無夫無母的「巡城馬」（即在鄉鎮之間穿梭往來的職業），原本劇情安排二人在劇中由冤家變成夫妻。但網上已經揭曉朱晨麗實際身份竟然為萬啟山和席德容的親生女兒，因被誤以為夭折而令萬啟山夫婦來萬卓楓當兒子，相當驚人！

二人為歡喜冤家，而且要身份互換！

好性感呀！（電視截圖）

點撃下圖率先睇性感戲！

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除了率先爆出朱晨麗（夏小滿）的生世大秘密外，網上亦流傳相當純情的龔嘉欣竟然是劇中終極大反派，充滿心計！不知道大家看完這些劇透，會否影響追劇的心情呢？

睇落好純情！