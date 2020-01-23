【大明風華】湯唯染指甲垂簾聽政　「美甲」可追溯到公元前3000年

由朱亞文、湯唯主演的明朝電視劇《大明風華》已接近尾聲，朱祁鎮（張藝興飾）因土木堡之變被瓦剌俘虜，為穩定軍心，不得不推胡善祥（鄧家佳飾）的兒子朱祁鈺（李昕亮飾）登基，封朱祁鎮為太上皇。

劇中張藝興在出征瓦剌之前，湯唯飾演的太后依然處於輔政位置，當中有一幕她在一邊畫指甲，一邊垂簾聽政，鏡頭特別刻劃了她染指甲的過程，令人不禁好奇明朝的女性究竟是如何染指甲的呢？其實「美甲」擁有悠久的歷史。

劇中用了幾個鏡頭描述湯唯染指甲，其實美甲歷史悠久，而且比起現在更加天然，還可以治療灰甲。（視頻截圖）

早在公元前3000年，中國就已經出現了用蜂蜜、蛋白、明膠等材料製作指甲油，唐朝、宋朝、元朝染甲風盛行，到了明清更為普遍，在明末清初學者屈大均所著的《廣東新語》中記載，當時的歌謠「指甲花連指甲草，大家染得春筍好」，說的就是女子用鳳仙花染指甲的風俗。晚清詩人富察敦崇在所著的《燕京歲時記》中也有提及：「鳳仙花即透骨草，又名指甲草。五月花開之候，閨閣兒女取而搗之，以染指甲，鮮紅透骨，經年乃消。」

所以，那時染指甲普遍使用「鳳仙花」，又名指甲花，顏色鮮艷，花、葉都可以用作染料，而且純天然無害，還可以治療灰甲。方法是將鳳仙花搗碎，加入少許明礬，這能讓花汁粘稠沉澱，更易着色。指甲洗淨後，可用絲綿吸收調製好的花汁，然後敷在指甲上，連續染三五次，顏色便會更加鮮艷，能維持數月。

鳳仙花又名指甲花，有粉紅、大紅、紫、白黃、灑金等。（Wikipedia）

古代染指甲的方法比起現代來講可謂相當天然，然而，明朝用的「胭脂」也是天然的方法，但就非常奇特。有指當時南京的長江出產一種比較名貴的鰣魚，曾是貢品，魚鱗色澤如銀，貴婦常貼在臉上作「花子」以掩蓋麻子和斑痕，通俗講即是死魚鱗貼面，單是想像都覺得「腥」。冬天也許尚可，但到了夏天，不知道會不會有一陣惡臭呢？

實際上，明朝的胭脂其實分為四種，根據李時珍《本草綱目》草部中的「燕脂」記載，一種以紅藍花汁染胡粉而成；一種以山燕脂花汁染粉而成；一種以山榴花汁作成；還有一種以紫礦染綿而成。氣味甘，平，無毒，主要功效是活血，解痘毒。

看來，無論染指甲抑或使用胭脂，都是既可以裝飾又可以治病，一舉兩得。

染指甲在明清更加普遍。（視頻截圖）

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