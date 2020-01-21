【全民造星II】B4添成員變B6試陳潔靈底線？　Eagle：可以反叛下

香港「樂壇已死」這個說法經常被網友翻炒，雖然本地樂壇不似過去黃金年代般輝煌，但一群非常有心的音樂人仍然一直為樂壇培養新血；資深填詞人周耀輝及資深作曲人馮穎琪創辦的「一個人一首歌」就舉辦了《埋班作樂》的活動，招募36位本地有潛質的新晉作曲、填詞、編曲創作人接受培訓，並合作寫歌。活動今日（21日）舉行啟動禮，《全民造星II》的導師陳潔靈（Miss Chan Chan）更找來Team B的一眾音樂才子合作，包括：阿Lu（崔可迪）、B4組的成員Eagle（陳天翱）、June（梁瑞峰）、Justin（陳樂）、MC（張天賦）與MIRROR成員Jer（柳應廷）。

Miss Chan Chan聽到《埋班作樂》的活動初衷便立刻答應參與，皆因這是個有意義的活動，對自己的音樂生涯而言也是一個躍進。（陳順禎攝）

談到找來《全民造星II》Team B一眾音樂才子合作的原因，Miss Chan Chan說：「我想自己嘅聲音喺演出上都可以加入新元素，咁《造星II》嘅B4組好唱得，我又好鍾意阿Lu，於是就拉埋佢哋入嚟，咁首歌就有唔同年代嘅聲音，希望有化學作用。」Miss Chan Chan又很是惜才：「我好欣賞佢哋、好鍾意佢哋，就問佢哋制唔制。」

Miss Chan Chan認為音樂無界限，只要初心不變，一切就皆有可能。（陳順禎攝）

Team B的成員除了感謝Miss Chan Chan為他們提供機會，又認為在節目外與Miss Chan Chan合作有另一番感受，Eagle說：「節目裏面Miss Chan Chan係導師教我哋嘢，但今次係有機會交換Idea，其實係好開心；我亦都相信會擦出好多火花！」June說：「今次終於有機會同Miss Chan Chan講或者咁樣得唔得？嘗試擦一擦界！我好期待可以講下自己想法。」Eagle說：「可以反叛下！」

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年齡最小僅19歲的Justin說：「咁多位裏面我應該經驗最少，《全民造星II》已經係唯一經驗，但已經學咗好多嘢。」阿Lu隨即說：「你兜個圈都係想話自己後生姐；而家真正做一個作品係非常開心。」他又賣口乖說：「我愛Miss Chan Chan！」Miss Chan Chan提到是日缺席活動的MC（張天賦）與MIRROR成員Jer（柳應廷）應會參與是次製作：「B4五個才子都正㗎喇，加上聲靚嘅阿Lu仲正！六六無窮啊！」Eagle說：「變B6！」Miss Chan Chan：「錄音個錄！」引來成員們一片歡呼。