魯振順的事業可以用「地獄黑仔王」來形容。 1981年金馬獎最佳電影《邊緣人》原本是魯振順當男主角的，試鏡都試好了，偏偏開拍前換了艾迪，魯振順時也命也：「我沒有背景，有人覺得為何要給我機會，所以最後失去了。」 兩年後，無綫開拍劇集《北斗雙雄》第一男主角周潤發，第二男主角這個位置，原本屬於魯振順，他更為角色學了3個月瑜珈，滿心期待跟發哥合作，結果到開拍那天，所有事情突然逆轉：「到了外景現場導演告訴我，你原本的角色給了梁朝偉，你轉演一名攝影師。」翻查資料，魯振順演的角色是一名攝影師，慘在連角色名字也沒有，第二男主角突變閒角，作為旁觀者，聽都夠慘。 事業上兩次黃金機會最終擦身而過，令當時的魯振順心有不甘，「初時有帶著懷恨的心在事業上，但最後想深一層，就算這些機會落在我手，我又把握得到嗎?未必....之後我什麼的角色都接，有人找我演戲我就演，因我要珍惜每次機會。」 撰文：林通賢 採訪：林通賢、游大東 攝影：葉志明 短片：吳雋、徐偉海 剪接：吳宇峰 場地提供：同撈同煲

魯振順經歷過事業的起起跌跌，終於領悟到藝人的命運很多時自己都控制不到。（葉志明攝）

魯振順在劇集中多演娘娘腔的角色，但私下又不是那回事，尤其在電話中的聲綫很粗獷，說話斬釘截鐵，訪問當日，甫坐下，即開口：「你想問我什麼？」記者表示想知他的故事，魯振順不假思索，就由童年住在西洋菜街9號唐樓開始說起，爸爸「行船」、媽媽曾是教師教過唱歌，小時候的魯振順喜歡唱歌，當時他正修讀預科，碰巧無綫第8期藝員訓練班招生，膽粗粗報名。

魯振順原本昰《北斗雙雄》男二，最後變閒角，不過他在第一集亦同發哥有對手戲。（《北斗雙雄》截圖）

機會不斷出現 命運不斷作弄

藝訓班實習期間魯振順已經不時在劇集演路人甲，入行4年,，有過當華星歌手的機會，但因生活問題最後選擇當無綫藝員，電影機會亦有，艾迪拿金馬影帝那套《邊緣人》，魯振順亦去試了鏡，一年後有機會在《北斗雙雄》和發哥一齊當男主角，最後無綫為捧梁朝偉放棄了魯振順，這次經歷令他很沮喪：「開工第一天才告訴我換人，我是含著淚打給監製（李鼎倫），我知道是公司決定沒法改變，結果我在《北斗雙雄》演攝影師，都和發哥有對手戲。」如果我是魯振順會即刻走，不過魯振順沒有。「不要想得自己太重要，你發脾氣一走了之，沒有人可憐你，你不演，大把人代替你。」

1983年魯振順因有位堂家姐幫忙下拍了電影《天皇巨星》，可惜因這部電影帶來事業上的低谷。

遇「伯樂」有機會變《天皇巨星》：差點沒命！

經歷兩次的失落，魯振順輾轉遇到一個人，這個人給了魯振順不少機會，甚至捧了他當電影《天皇巨星》的男主角，「這個人給了我很多機會，但這些機會我要付出很多代價換回來，我做了什麼我現在也不可以說出來，很痛苦，錢沒有了，人也失去了，我的命亦差點沒有了。但我都生存到現在，我是捱過這段時間。」

這次當電影男主角的經歷，比起失落《北斗雙雄》的男二機會更大打擊，重提往事，魯振順依然意難平：「那套電影叫《天皇巨星》但出到來的報導是魯振順自封天皇巨星，我沒有自封過，那時的觀眾很單純，會覺得我是很囂張的人，我很辛苦去抺走這個觀眾對我的印象，之後我出來登台或演出，觀眾是恥笑我，鄙視我，甚至唱歌會柴台喝倒彩，『你叫天皇巨星？憑乜？！』」

魯振順過了亞視拍了《武則天》後終於到了人生第一個事業高峰。

魯振順經珍姐幫手回到無綫，最成功角色一定東方不敗。

私人原因推劇竟被指恐嚇監製 不獲無綫續約

《天皇巨星》令魯振順聲名狼藉，亦令他欠了二百幾萬債，彼時兩三萬已經可以買一層樓，可想而知，那筆欠債是天文數字，拍外景都有收數的出現來追債，那時的他才三十歲，「自己的債務未處理好，感情又出現問題，那時開拍《老洞》（1983），我想處理好自己的事，同監製（招振強）講可以給其他師弟試下，但監製就覺得我推戲，之後藝員部的高層即刻打給我，第一句就問候我，說我推戲恐嚇監製，之後就不同我續約。」

沒工開的日子，魯振順轉戰澳門登台，有一次遇到梅小青與劉家豪做座上客，「佢哋問我有冇興趣去亞視幫手！」未幾便回歸廣播道，成為亞視合約藝員，終於等到一個直正的事業高峰。1984年拍攝《武則天》：「那時因為劇集大受歡迎，內地又很火，我和寶寶姐（馮寶寶）、斑斑，早上趕拍劇集，晚上穿著古裝過關去內地登台，之後即日來回，再明早開工，試過五日五夜不眠不休！」可惜，之後魯振順未能再下一城，突然又沉下去，輾轉到台灣發展，拍了幾套劇，1995年再回到TVB。

魯振順覺得重回無綫，不單止是事業上的轉變，連戲路也不同了：「在ATV我經常演皇上、大俠那些剛陽很重的角色，一回到TVB只有娘娘腔的角色，之後監製李添勝找我演《笑傲江湖》入面的東方不敗。」魯振順之後又離開了無綫，接著又是珍姐再給機會回到TVB，開始他的綠葉演藝生涯，人生起起伏伏，轉眼又30年。

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魯振順近年在無綫多演配角，戲份未算多，但亦有發揮空間，他亦開始享受現在的工作模式。

魯振順回望過去事業起跌，他覺得有些事始終不能強求。(葉志明攝)

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個性盲塞 自覺不適合做藝人

後生經歷過不少，魯振順現樂於演配角，心態亦調節，但求每日都有戲拍，回望大半生，魯振順都不知自己是幸運還是黑仔：「幸運有時好像落在我身上,但最後是不是我能把握得到呢? 自問性格脾氣不適合幹這一行，這行的人要適應變化，我這種人很盲塞，金牛座又屬狗，兩個撞在一起，固執都不得了，唯一優點是忠誠。」當劉江在無綫做了40年都有如此下場，忠誠還有沒有用？魯振順坦言都擔心：「擔心好正常，自己年紀開始大，但我還有團火，暫時的角色亦有發揮機會，那當然想好像邵音音或者薛家燕一樣『標尾會』啦。」