燉湯店涉擅用商標作商業營銷　老闆楊明：全線舖頭即時移除

楊明經營的燉湯店接二連三出事，繼遭網民發起罷食，其位於荔枝角工業大廈地舖的分店被指涉嫌違規經營，日前又遭指控盜用商標作商業營銷。

楊明所開的燉湯店接二連三出事。（資料圖片）

楊明經營的燉湯店其中一款「藍象黃咖哩牛筋飯」，宣傳海報及餐牌上印有「泰國藍象（Blue Elephant）」的商標，其香港澳門總代理「百利行環球有限公司」日前在Facebook發聲明，指收到泰國總部通知，發現楊明燉湯店涉盜用藍象商標，聲明中提及燉湯店「在未經授權的情況下使用其肖像（品牌名稱及其商標），並用於商業營銷，售賣與及宣傳」，要求楊明在兩星期內將海報移除，否則採取進一步行動。

《香港01》就事件曾向楊明查詢，他回覆指並非故意挪用商標：「其實初衷只係想顧客知道我哋用邊種牌子醬料，日前收到「泰國藍象」香港代理的email，已經通知全線舖頭即時移除相關海報及餐牌，我哋亦好尊重代理商要求，亦希望可以繼續用呢個牌子嘅醬料，但假若對方唔想我哋繼續用，我哋亦會選擇其他醬料。」

「泰國藍象」港澳代理在Facebook發聲明，指楊明侵權，以其代理的品牌商標作商業營銷。（FB截圖／Blue Elephant HK）