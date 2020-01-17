楊明與女友莊思明一直高調撐警，甚至高調到警總「慰勞」警員，於是引來持相反立場的「黃絲」網民提出罷食他主理的燉湯店，同時亦引來大批「藍絲」前來撐場，楊明日前更特意與女友落舖感謝市民撐場，當時二人甫進入店內就引來食客的歡呼聲，更有人大叫「加油！支持你！」等打氣說話。怎料，燉湯店再遭網民狙擊，指楊明的位於荔枝角工業大廈地舖的分店涉嫌違規經營。

楊明曾於荔枝角燉湯店門外拍照。（燉．養生Facebook圖片）

據知，楊明的燉湯店位於荔枝角工業大廈地舖的分店為「食物製造廠牌照」，即只能招待該座工廈內上班的職工，街外食客則只能外賣，不能堂食。但食環署向傳媒表示收到相關違規投訴，指涉事燉湯店原來沒有「工廠食堂牌照」，於是向有關店舖負責人以無牌經營食肆罪行提出檢控。

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《香港01》記者致電楊明查詢有關事宜，他說暫未收到食環處正式起訴：「呢幾個月不停有好多無理投訴，都會好小心。（什麼類型的無理投訴？）層出不窮㗎，又食物中毒、又防火條例、又話我用走私豬肉，其實四間舖每日或者隔日就會有政府部門嚟睇。」他續言：「有犯錯的話受到懲罰係啱嘅，但我想講返我諗成個香港嘅工廠大廈都係我呢個牌；大家都知道我同間舖而家都係被攻擊嘅矛頭，冇話無辜嘅，可能我做咗啲嘢令佢哋好憎我。（覺得被針對？）針對就一定㗎喇！頭一個月會驚啲，佢哋啲招數層出不窮，而家過咗咁多個月好多招數都見慣見熟！（為當初的言論後悔？）我又冇呢個感覺，我冇後悔過！」