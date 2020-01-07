楊明孖女友巡燉湯舖變萬人迷　遭破壞後生意愈來愈勁

「反修例」運動至今已持續半年有多，社會亦因此分成「黃」、「藍」陣形，連飲食店舖亦有分「黃店」、「藍店」。楊明一直公開撐警，更試過到警總為公共關係科「謝Sir」謝振中、「江Sir」江永祥打氣，所以他主理的燉湯店亦被歸類為「藍店」，更搞到灣仔分店日前被破壞。其實，不少網民之前已經發起罷食活動，直指他的店舖現在已經沒有太多客人光顧，但仍然都有很多人身體力行支持他。那麼，楊明的燉湯店最後是大排長龍還是水靜鵝飛？

楊明孖女友莊思明今日（7/1）落場睇鋪。（賴家杰攝）

《香港01》記者今天（7日）午市時分到楊明灣仔的店舖觀察實際情況，眼見門口已經有一條長龍，店內更是有過百名客人，而大多數客人大多數屬30歲以上，甚少年青人在場。

店內排長龍。（賴家杰攝）

記者在1點左右到達現場，5分鐘後竟遇到楊明拖住女友莊思明到場巡舖，絕對是「夾都冇咁橋」。兩人甫到進入店內，食客即發出歡呼聲，更有人大叫「加油！支持你！」等打氣說話。當然，不少市民見到楊明後亦有要求合照，而楊明亦很大方逐一與他們合照。

記者打算與楊明做訪問，查詢一下其店舖被破壞及成為罷食目標後的影響。不過，楊明卻表示今天不打算接受訪問，但感謝記者來到店舖採訪。

楊明呢位老闆真係忙。（賴家杰攝）

最後，記者逗留了大約30分鐘，發現之後也有不少市民前來幫襯，亦見到楊明做生意親力親為的一面，主動落手落腳幫夥計，與客人亦有講有笑，看來他生意並沒有太大影響。當然，被破壞後始終都要出錢維修。