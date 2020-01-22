東出昌大3年前涉與唐田英里佳「未成年不倫」　與杏已分居或離婚

日本媒體《週刊文春》今晨（22日）大爆渡邊謙女兒杏（本名：渡邊杏）與丈夫東出昌大目前已經分居，雙方事務所均承認分居，但未有談及杏和東出昌大分開的原因。《週刊文春》指出東出昌大2017年拍攝電影《睡著吻別 醒來抱擁》時，戀上拍檔唐田英里佳。由於唐田英里佳當時年僅19歲，未滿日本法定成年的年齡（20歲），所以日本網民稱之為「未成年不倫」。

《週刊文春》今晨大爆杏與東出昌大已經分居。（Twitter）

《週刊文春》追訪下，得知東出昌大今年一月上旬搬到單身公寓，夫妻關係面臨破裂。（《週刊文春》）

杏與東出昌大因拍攝2013年NHK晨間劇《多謝款待》而擦出愛火，兩人於2015年結婚，育有兩女一子，被日本觀眾視為模範夫妻。然而，東出昌大今年一月上旬搬到單身公寓，夫妻關係面臨破裂。《週刊文春》大爆東出昌大與唐田英里佳2017年8月拍攝的親密合照，力證兩人不倫關係，當時杏正懷有幼子，而1997年9月19日出生的唐田英里佳尚未成年，所以網民不只對杏和東出昌大婚姻亮紅燈感錯愕，更對東出昌大和唐田英里佳的「未成年不倫」大為震驚。

杏與東出昌大因拍攝2013年NHK晨間劇《多謝款待》而擦出愛火，兩人於2015年結婚，育有兩女一子。（《多謝款待》劇照）

《週刊文春》指出東出昌大2017年拍攝電影《夜以繼日》時，戀上拍檔唐田英里佳。（Twitter）

此外，有內地網民翻舊帳，發現2018年《睡著吻別 醒來抱擁》入圍第71屆康城影展競賽單元，東出昌大、唐田英里佳和導演濱口龍介一同現身康城紅地氈，兩名男士細心為唐田英里佳整理裙擺，但有網民發現東出昌大當眾撫摸唐田英里佳的臀部，當時已有網民對此舉非常不滿，又有人稱「東出，要出軌了，估計快了」，沒想到竟一語成讖。

東出昌大（左）、唐田英里佳和導演濱口龍介2018年一同現身康城紅地氈，有網民發現東出昌大為唐田英里佳整理裙擺時，將手放在女方臀上。（Getty Images）

當時已有網民對此舉非常不滿，又有人稱「東出，要出軌了，估計快了」，沒想到竟一語成讖。（Weibo）

回顧2018年康城影展相片

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杏和東出昌大透過事務所承認已分居，杏方面表示：「夫妻之間的問題事務所沒有立場可以回答。」而東出昌大則稱：「東出本人正在努力修復家庭關係，作為事務所將支持他」

杏和東出昌大均承認已經分居。（網上圖片）

杏與東出昌大之合照