【黃金有罪】洪永城陳瀅首次合作即拍咀嘴戲：錫戲咋嘛，咩年代呀

TVB劇集《黃金有罪》以七、八十年代的香港為背景，除了劇情吸引之外，劇中角色的感情線亦備受關注。陳瀅（Jeannie）與洪永城（Tony）在劇中分別飾演婷婷及Hugo，在日前播出的一集中，兩人在沙灘玩時有攬腰的戲份，感情升溫，但原來之後他們更有咀嘴戲，不少網民都笑言Tony有艷福！

陳瀅（Jeannie）與洪永城（Tony）在劇中分別飾演婷婷及Hugo，兩人在拍攝這場沙灘戲時有攬腰的戲份。（劇照）

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Jeannie同Tony在劇中有感情戲，兩人同樣拜金，更自稱「賊公賊婆」，自然一拍即合。在日前播出的沙灘戲中，婷婷（陳瀅飾）與Hugo（洪永城飾）感情發展迅速，擦出愛火花！而在TVB娛樂新聞台的花絮片中，就率先爆出兩人之後有一場咀嘴戲！

兩人之後有一場咀嘴戲。（劇照）

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雖然今次是Jeannie與Tony首次合作拍劇，但性格外向的他們很快就熟絡，火花十足，就算是拍攝咀嘴戲都完全不尷尬，Jeannie表示：「我哋兩個嘅角色都好貪玩、調皮，同埋已經拍攝咗兩個禮拜，進入咗角色狀態。」而Tony在拍攝前更專登「𡁻」香口膠，相當投入：「大家都拍咗幾個禮拜，都熟嘅，所以冇乜問題。好正常，錫戲咋嘛，咩年代呀！」

雖然今次是Jeannie同Tony首次合作拍劇，但拍攝咀嘴戲都完全不尷尬！（YouTube影片截圖）

Tony更對拍檔Jeannie讚不絕口：「其實陳瀅幾識演戲，我睇住佢做戲好有感覺，佢捉現場個氣氛、情緒捉得好好，呢方面我要學習。我哋因為貪錢一齊去偷嘢，一齊去夜總會玩，一齊跳舞，好多故事我都同佢一齊經歷，一齊成長，我覺得出嚟嘅效果我哋幾襯。」

Tony大讚Jeannie表現十分自然，兩人合作火花十足。（YouTube影片截圖）