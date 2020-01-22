【多圖】陳詩欣曬清純舊照幫余香凝宣傳　網民激讚：好Pure好True

陳詩欣（Eunice）與余香凝（Jennifer）一向情同姊妹，兩人與同公司的鄧穎堯（Yoyo）不時相約聚會，力證姊妹情深。日前Eunice在IG Post出她與Jennifer的舊照，相中兩人都是黑色長髮，而且似乎是素顏上陣，掀起網民熱議！

陳詩欣（Eunice）、余香凝（Jennifer）及鄧穎堯（Yoyo）一向姊妹情深，上月底一起慶祝Eunice生日。（IG@eunicechanszeyan）

憑着TVB節目《3日2夜》而人氣急升的Eunice，因為甜美樣貌及Fit爆身形而大受歡迎。（IG@eunicechanszeyan）

其實Eunice今次Post出舊照是幫好姊妹Jennifer宣傳音樂會，她寫道：「認識咗呢個女仔10年了，同佢約會咗無數次，已經唔係好記得第一次見面係點，淨係記得你第一次畀我感覺係好親切，呢個女仔好sweet好靚。」相中素顏上陣的兩人樣貌與現時幾乎完全一樣，對着鏡頭大擺可愛表情，一時嘟嘴、一時單眼，不少網民都大讚留着黑色長髮的她們更顯清純，真是「好Pure好True」！

相中素顏上陣的兩人樣貌與現時幾乎完全一樣，對着鏡頭大擺可愛表情！（IG@eunicechanszeyan）

Jennifer將於3月舉行音樂會，Eunice當然要支持下。（IG@eunicechanszeyan）

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