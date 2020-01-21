【多圖】大馬女神林宣妤四兄弟姊妹天生麗質　擁勁高顏值各有各靚

「大馬女神」林宣妤（Serene）在參選華姐時已被視為冠軍大熱，更被網民盛讚「靚到發光」。雖然Serene最後屈居亞軍，但憑着仙氣樣貌及純情形象，深受觀眾喜愛！日前Serene在IG Post出一家人一起慶祝家姐林保妤（Shannon）生日的照片，原來女神全家都顏值超高，四兄弟姊妹各有各靚！

「大馬女神」林宣妤（Serene）一共四兄弟姊妹，全家都顏值超高。（IG@serene_lsy）

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現年23歲的Serene在《2017年國際中華小姐競選》中奪得亞軍，當時已有「吳千語+Angelababy」混合體之稱。2018年她正式加入TVB，隨即拍攝劇集《她她她的少女時代》，去年再加入《使徒行者3》劇組，飾演沐足店員工，更與林峯有感情戲，備受力捧！

Serene有「吳千語+Angelababy」混合體之稱。（IG@serene_lsy）

Serene有份參演劇集《使徒行者3》，與林峯有感情戲。（IG@serene_lsy）

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Serene有一個哥哥、一個家姐同一個細妹，四兄弟姊妹都遺傳了父母的優良基因，顏值超高。家姐Shannon與Serene一樣樣貌甜美，更曾繼細妹之後，參加《2017年Astro國際華裔小姐競選》，但在面試時就被評審指體型偏大隻，還要她減肥。雖然Shannon比較「有肉地」，不過眼大大、皮膚白滑的她依然有不少粉絲，還經營了一家禮服店，絕對是又靚又叻女！

Shannon比較「有肉地」，不過眼大大、皮膚白滑的她依然有不少粉絲。（IG@shannonlpy）

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而Serene的細妹林晉妤（Sharon）相比起兩位家姐就更偏向可愛一些，擁有一雙長腿及苗條身材的她，更經常以背心短褲示人，加上甜美的笑容，也是靚女一名！

細妹Sharon偏可愛一些。（IG@s.sharonlim）

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至於Serene的哥哥林家俊（Jason），在細妹Serene參選期間不斷為對方加油打氣，非常痛錫細妹。高大靚仔的Jason打扮清爽，不少網友都表示他與台灣男星修杰楷十分相似！

高大靚仔的Jason打扮清爽，不少網友都表示他與台灣男星修杰楷十分相似！（IG@blueskyjason）

似唔似？（IG@lefthere036）