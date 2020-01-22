【白色強人】李佳芯新一年工作大計多多　直言雪藏已是舊聞

無綫《萬千星輝頒獎典禮2019》最佳劇集《白色強人》今晚舉行慶功宴，身為女主角之一的李佳芯 （Ali）亦有出席。Ali曾表示該劇得獎，比起她自己獲獎更開心，她說：「係呀，真係開心過自己攞獎，好開心可以心想事成，新一年開始就心願達成。」問到她知否今晚是誰負責請食飯，她說：「我無問邊個請，頭先嚟之前都有諗係咪要㩒錢。好似話馬明 (馬國明) 會請，我聽聞馬明好少會請食飯，咁視帝話請，我無理由同佢爭。其實我講笑咋，馬明之前都有請過我哋食飯㗎。」

李佳芯透露今年會有好多project想完成。（陳順禎攝）

之前一直有傳Ali遭到無綫雪藏，提到新一年的工作大計有什麼安排，是否已雪藏完？Ali說：「舊聞嚟㗎喇，我一直keep住都有同大家見，今年都有好多工作大計，自己有啲project好想做好耐，不過唔講得係咩住，又想讀書，希望今年可以全部實行晒。至於幾時開新劇就要等公司安排。自己無拍劇呢段日子有得休息下，最緊要養好身體，農曆新年就要開始搞啲project。」講到身體健康，Ali亦有留意武漢肺炎的疫情，她說：「無得擔心，我相信大家吸取以前SARS嘅教訓，都會有防疫意識，做好防疫措施。（你唔戴口罩？）個個都戴，我就唔使戴。」