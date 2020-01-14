李佳芯對田蕊妮離巢TVB大感可惜：總有機會合作！

李佳芯（Ali）今日（14/1）現身將軍澳電視城出席TVB《保良愛心慶新春》錄影活動，她透露新年將會非常忙碌：「要搬屋、佈置屋企、買花、全盒、買糖果、封利是，全部都慣咗我做，因為屋企得我一個女。」

Ali準備在《保良》中大展歌喉。（葉志明攝）

新年將至，Ali表示會外出買花，但不會去行花市：「實在太多人，同埋又要唔瞓覺，我呢個年紀好難成日通宵，因為拍劇已經要通宵。」被問到會否去男友陳炳銓（Danny）家拜年，Ali說：「未必會上屋企，但會食餐飯，屋企食定出去食就年年唔同。（屋企人有冇催婚？）冇冇冇，新年係唔適宜催婚，唔吉利！咁大個人唔使催，有自己計劃。結婚未有計劃，今年嘅planning都係同工作有關，有啲嘢想做終於今年做到，都係進行中，未到公布都唔講住。但好期待，係新嘅嘗試。」

Ali希望能再與田蕊妮合作。（葉志明攝）

田蕊妮今日宣布即會離開TVB，Ali說之前都有留意報道：「今日見到佢好開心，佢正式宣布就今日先知。離離合合都係常態，有合約起就有合約完，唔會特別驚訝。（自己會唔會都跳出comfort zone？）我不嬲都係跳出comfort zone嘅人，依家好想做嘅嘢以前冇時間做，今年之內要實行晒，對我嚟講係好大挑戰。」

Ali話從未遇過家人催婚。（葉志明攝）

有不少藝人相繼離開TVB，Ali對好拍檔離開大感可惜：「阿田係好好嘅對手，我同佢最多研究戲劇，好少人同我工作研究戲劇，佢係一個好好嘅對手同前輩。希望喇，總有機會合作。」