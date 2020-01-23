黃建東見何家勁即化身小粉絲　狂讚對方：望住自己好慚愧

藝人黃建東（Derek）早前與母親上《流行經典50年》彈唱跳《活色生香》廣受好評，最近更獲導演張之珏邀請擔任其群星慈善音樂會的演出嘉賓，再度自彈自唱演繹這首歌。張導演更代替黃媽媽與 Derek跳舞，Derek大呼好玩：「我哋當下隨着音樂即興跳舞，冇諗過咁合拍同埋觀眾反應咁熱烈，直頭好似將50年嘅母子檔變成父子檔，令我好想叫張導演做爸爸。其實我好多謝張導演俾咁多機會我，之前將我帶返已闊別八年的舞台參演話劇《但願人長久》，而家又帶我去佢入行50年的大型群星音樂會，佢更加喺台上推介我，希望我獲得更多機會，佢真係好有心栽培後輩。」Derek很感激張之珏這個伯樂，希望日後再有機會跟他這個「老豆」合作學習。

吸引不少藝人朋友撐場！

製作人張之珏日前舉行慈善音樂會，慶祝70歲大壽兼入行50周年。

音樂會當晚 Derek演出後，在後台化身小粉絲四處跟前輩們集郵，尤其看到偶像何家勁非常興奮：「細個好喜歡看包青天，覺得展昭有型身手又敏捷，冇諗過親眼見到勁哥真人完全冇變過，又Fit又靚仔。我望住自己嘅肚腩真係好慚愧。」Derek坦言看到何家勁後重現起Keep fit的一團火，希望過了農曆新年後可以專心操Fit快些回復港男身形。

唔知東東有冇問偶像點保養！