【星級日日瘦】63歲身材火辣震撼英國　美魔女陳美鳳分享凍齡秘訣

台灣63歲美魔女陳美鳳有「台灣最美麗阿姨」之稱，早前登上英國《每日郵報》，因其凍齡外貌及火辣的身材驚艷外國人，被指「健美身材令人震撼」、「看起來只像30多歲」等。陳美鳳亦不吝嗇地在Facebook分享其保養心得。

「台灣最美麗阿姨」陳美鳳年屆63歲，但樣貌凍齡，身材火辣，令英國人驚為天人。（FB圖片／陳美鳳）

陳美鳳是台灣女演員、女歌手、主持人兼作家，年輕時於「毛衣皇后」選美賽中脫穎而出。陳美鳳入行40多年，一直保持凍齡外貌，她表示自己的保養心得其實很簡單。

享受生活細節 注意身體保暖

陳美鳳喜歡浸浴，放鬆心情很重要，睡得好就是最好的美容；每晚床頭都會放溫水保溫杯，半夜口渴就可以隨時補充水分；每個星期都固定有運動時間，起床前先在在床上抬腿、踩空中腳踏車；空閒時與好友結伴出去旅遊和小酙幾杯；注意身體保暖，夏天家裡開冷氣都會穿短襪，冬天更要穿，因為腳趾頭要保暖。

早餐加薑片 偶爾吃燕窩

飲食方面，陳美鳳吃早餐不管是喝湯或煎肉，多數都會加兩片薑；早餐偶爾吃番薯喝燕窩，每天吃1個帶皮的蘋果。

忘記年齡 保持年輕心態

陳美鳳最後說，最重要的是要「忘記年齡」，保持年輕的心態，她指自己的心態還停留在3、40歲。

雖然已經登6，但陳美鳳皮膚依然非常緊緻。（FB圖片／陳美鳳）