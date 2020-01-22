【星級日日瘦】孫藝珍凍齡靠練普拉提　保持優美身形線條

韓劇《愛的迫降》女主角孫藝珍以知性美與完美身材著稱，38歲的她有「不老女神」之稱，不只肌膚吹彈可破，就連身材都保持得十分完美。原來孫藝珍已有超過十年練普拉提的習慣，她早前在綜藝節目《家師父一體》中，熟練地示範普拉提高難度動作，看得一眾男星目瞪口呆。

韓國「不老女神」孫藝珍和玄彬領銜主演的韓劇《愛的迫降》在韓國獲得不少的好評。（《愛的迫降》宣傳照）

孫藝珍在節目中帶領其他四位男藝人一起進行訓練，包括李昇基、陸星材、梁世炯、李相侖。孫藝珍輕鬆示範超高難度、高強度的動作，從始至終都保持着淡定從容的笑容，反觀一眾男星皆露出一副非常吃力的樣子，他們其中三個人都當過兵，而李昇基更曾經接受過特種兵訓練，都大叫吃不消。

孫藝珍在綜藝節目《家師父一體》中，熟練地示範普拉提高難度動作，看得一眾男星目瞪口呆。（影片截圖）

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一旁的普拉提老師透露說，孫藝珍已經取得了普拉提的講師資格證，而她也堅持這項運動也已經十年多了。

普拉提（Pilates）由Joseph Pilates於20世紀初發展的一種體適能運動，是一種集合瑜伽、舞蹈、體操的身體訓練。普拉提的肌肉訓練可以改善肌肉失衡，減輕下背、腰部疼痛問題和肩、頸僵硬的痠痛；另外亦加強腰部及腹部核心力量，提高柔軟度及平衡力，讓線條更美，從而達至修身目的。同時，普拉提結合了東方運動的心靈練習，可提升自我身體感受，減輕壓力。