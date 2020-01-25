入行30年曾為宋慧喬月野兔獻聲　傳配音員曾佩儀已低調離開無綫

「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添」，這句政府廣告對白，相信不少7，80後一代來說也是相當熟悉，其實這是由無綫資深配音員曾佩儀負責聲演。曾佩儀於1990年參加第一屆無綫電視粵語配音藝員訓練班入行，30年間，她曾為日本演員上戶彩、石原里美、韓國演員宋慧喬、李多海和台灣演員陳喬恩、安以軒等等擔任常任配音員，同時也是經典日本動畫《美少女戰士》月野兔（Sailor Moon）的第一代配音員。

「雞蛋六隻，糖呢就兩茶匙，仲有啲橙皮添」這一句也是曾佩儀配音的。（電視截圖）

不過，踏入2020年，她已沒有為任何無綫播放外語劇集或動畫配音，而近日來自電視城的消息，指她因為不獲公司續約而低調離職。翻查資料，曾佩儀自1990年就已入讀第一期無綫電視粵語配音藝員訓練班，同班同學包括梁少霞與招世亮等，畢業後隨即加入了無綫電視配音組。雖然在1995年時轉為自由身任職迪士尼的動畫配音領班，但2013年10月她又再重返TVB配音組，一直工作至2019年年底。

配音員曾佩儀曾上過無綫節目《東張西望》，談及一些工作上的經歷。（電視截圖）

入行的這30年間，由她配音的動畫角色將近有百餘個，其中最為人熟悉的除了月野兔外，還有《魔神英雄傳》的忍部火美子、《數碼暴龍》的本宮大輔、《哈姆太郎》的牛黃妹、《Keroro軍曹》的安哥爾·摩亞、《喜羊羊與灰太狼》的喜羊羊等等。近年的日星石原里美、韓星李多海、宋慧喬或是台星陳喬恩飾演的劇集，也多是由她後期配上粵語。

配音員曾佩儀 聲演過的角色：