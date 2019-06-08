曾為《半澤直樹》堺雅人配音　TVB配音員陳廷軒病逝終年48歲　

陳振華在1974年《啼笑因緣》中 飾演「樊家樹」，確立其為第一代無綫小生的地位。（畫面截圖）

70年代TVB無綫演員小生陳振華於去年1月病逝，終年78歲。由於其生前作風低調，家屬按照其遺願將遺體捐給香港大學用作醫學培訓用途，遺體成為「大體老師」。生前曾參演麗的電視的《浣花洗劍錄》（飾白三空）、無綫電視的1974年版《西遊記》（飾唐三藏）、《民間傳奇》、《龍的天空》等多套著名電視劇。陳育有兩位兒子，陳廷軒、陳樂文長大後亦隨父親加入配音行列。

2017年陳廷軒（左一）出席8月TVB生日會。（網上圖片 / tvb.com）

但不幸地，陳振華的大兒子陳廷軒，早前因腦部有腫瘤而到美國醫治，可惜上月在接受第二次手術後，卻不幸逝世，終年48歲。據知他早於2017前尾就因發現腦部有腫瘤，導致影響視力而需要向公司請假治療，為此，他為無綫J2播放的韓國綜藝節目《Running Man》池石鎮的廣東話配音工作，需由另一位配音員接替。2018年1月他就向公司請假赴美就醫，第一次手術成功後才重返崗位。

陳廷軒於上月不幸逝世，終年49歲。圖為17年出席TVB生日活動時拍下的照片。（網上圖片 / tvb.com）

生前陳廷軒配音無數，創造無數經典，其聲音一直陪伴著大家成長，包括：1996年的《龍珠GT》中的孫悟空、《金田一之少年事件簿》金田一、《頭文字D》藤原拓海、日劇《GTO麻辣教師》中的鬼塚英吉，《半澤直樹》的半澤直樹，美劇《欲骨查》以及《閃電俠》中的「逆閃電」，都是由他配音。