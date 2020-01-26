【2020鼠年】精選5部新年速煲韓劇　IU《人格四重奏》個半鐘睇晒

農曆新年假期來臨，今年正值新型流感來襲，不少香港人選擇取消賀年活動，安坐家中休息。各位讀者除了收看電視節目外，也不妨上網煲劇消磨時間。《香港01》記者為大家精選五部韓國作品，集數、時長均頗短，適合大家度過餘下的假期。

因為初戀是第一次

Netflix自家製作劇集《因為初戀是第一次》由女團I.O.I出身，現屬DIA的清純系女演員鄭彩娟（又譯：鄭采妍），聯同志洙、振永、姜泰伍和智友等主演，講述五位20歲多歲的男女住在同一屋簷下時，產生之愛情、友情和夢想的故事。《因為初戀是第一次》劇情輕鬆，以青春和成長為主調，全長兩季，每季共八集，最適合足不出戶又無所事事的讀者。

Netflix自家製作劇集《因為初戀是第一次》講述五位20歲多歲的男女住在同一屋簷下時，產生之愛情、友情和夢想的故事。（《因為初戀是第一次》海報）

《因為初戀是第一次》由清純系女演員鄭彩娟主演。（IG/@j_chaeyeoni）

喜歡的話請響鈴

同樣是Netflix自家製作劇，改編自同名網絡漫畫的《喜歡的話請響鈴》時長相對較短，僅得一季八集，故事背景由學生時期橫跨到就業，由金所泫、鄭家藍、宋康主演，講述年輕人對他人心生愛意時，「戀愛鈴APP」會通知暗戀對象，從而引發不少社會問題，相信喜歡漫畫改編或校園題材的讀者會喜歡此劇。

《喜歡的話請響鈴》 講述年輕人對他人心生愛意時，「戀愛鈴APP」會通知暗戀對象，從而引發不少社會問題。（《喜歡的話請響鈴》 宣傳海報）

金所泫沒有入讀高中，所以能在《喜歡的話請響鈴》穿上高中校服，讓她十分興奮。（《喜歡的話請響鈴》劇照）

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Love Playlist

可能讀者對Playlist Studio出品的《Love Playlist》不陌生，因為社交平台不時分享《Love Playlist》的精彩片段。《Love Playlist》以大學生情侶面對「綠茶婊」、意見分岐、誤會，還有家庭、學業等問題時，究竟會如何處理，是對時下年輕觀眾而言頗有共鳴的作品。《Love Playlist》共四季48集，每集僅十多分鐘，若喜歡探討愛情問題的觀眾不妨可以欣賞。

《Love Playlist》系列是對時下年輕觀眾而言頗有共鳴的作品。（《Love Playlist》海報）

《Love Playlist》第四季邀請金賽綸加入，令作品倍添注目。（視覺中國）

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A-TEEN

說到韓國短劇人氣之最，必定要數到Playlist Studio製作的《A-TEEN》系列，講述高中生們面對戀愛、友情、學業等問題。《A-TEEN》第一季瀏覽量突破一億四千萬，帶摯主角辛睿恩、李娜恩、新晉女演員金秀賢、金東希、申承浩人氣急升，因而決定開拍第二集。雖然每季有20集，不過每集不超過20分鐘，適合喜歡看青春劇，又喜歡極速煲劇的讀者。

《A-TEEN》講述高中生們面對戀愛、友情、學業等問題的故事。（《A-TEEN》海報）

《A-TEEN》第一季瀏覽量突破一億四千萬，帶摯主角辛睿恩、李娜恩等演員人氣急升。（IG/@__shinyeeun）

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人格四重奏

若對校園題材不感興趣，或許可以欣賞短篇電影《人格四重奏》（Persona）。IU與四位導演合作，呈現四種不同題材的短片，包括女兒與後母之間的明爭暗鬥、苦苦糾纏的愛、年輕人對性的好奇，以及懷念逝去的愛。IU與實力派演員裴斗娜、朴海秀等人較量演技，還突破清純形象，穿上緊身網球衣，演繹性暗示情節，帶給觀眾不少驚喜。《人格四重奏》四條短片約19至27分鐘，總片長僅1小時28分鐘，觀眾們應該可以很快「KO」。

IU拍攝《人格四重奏》時與四位導演合作，呈現四種不同題材的短片。（《人格四重奏》海報）