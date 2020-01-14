【愛的迫降】《上流寄生族》仇人變搞笑姊弟　仲有5個配角超矚目

韓國演員玄彬和孫藝珍主演的tvN電視劇《愛的迫降》從開播至今收視節節上升，最新一集收視達11.3% ，最高收視率達到 12.6% ，更是在 10 歲到 40 歲觀眾之間的收視率第一名，可見《愛的迫降》劇情俘虜不少女性的心。

其實《愛的迫降》的成功除了有賴玄彬和孫藝珍擔大旗外，亦要歸功於一眾演技精湛的配角，當中有人曾演出蜚聲國際的電影，亦有人是韓劇界未來之星，《香港01》為大家介紹6位《愛的迫降》出位配角。

《愛的迫降》主角玄彬和孫藝珍固然觸目，劇中一眾配角亦不容忽視。（《愛的迫降》劇照）

張慧珍（飾演徐丹母親）

張慧珍在劇中飾演徐丹（徐智慧飾）的母親，平壤最高級百貨商店社長高明恩，時常濃妝豔抹登場。張慧珍入行近21年，演出作品以電影為主，較為人熟悉的包括李滄東執導，全度妍主演的《密陽》，以及勇奪金球獎最佳外語片、獲得6項奧斯卡金像獎提名的《上流寄生族》。

飾演徐丹母親的張慧珍時常濃妝豔抹登場，傳神演繹平壤貴婦。（Netflix《愛的迫降》畫面）

與《愛的迫降》剛好相反，張慧珍在《上流寄生族》飾演宋康昊的妻子，一家四口生活於地下室，靠摺Pizza盒維生，之後冒稱是高級管家，因而成功獲聘擔任朴家管家。張慧珍不只能演活《愛的迫降》的貴婦角色，也能將《上流寄生族》窮婦人演得栩栩如生，有觀眾更直言，一時認不出《愛的迫降》的張慧珍是《上流寄生族》的窮媽媽。

張慧珍在《上流寄生族》飾演窮家婦女，與《愛的迫降》命運剛好相反。（《上流寄生族》畫面）

朴明勳（飾演徐丹舅父）

朴明勳在《愛的迫降》飾演徐丹的舅父，北韓軍官高明錫。出道19年的朴明勳的作品則以劇集為主，包括《又，吳海英》、《卞赫的愛情》、《不要戀愛要結婚》等。朴明勳在《愛的迫降》扮演喜劇人物，不過他的奸角演技更為觀眾熟悉。

朴明勳在《愛的迫降》飾演徐丹的舅父，是劇中的喜劇人物。（Netflix《愛的迫降》畫面）

朴明勳亦有份參演《上流寄生族》，今次是他首度演出商業電影，為了演繹寄居於地下室的管家丈夫，朴明勳特意剃光頭和努力減肥，與《愛的迫降》圓潤的軍官形成強烈對比。朴明勳更憑《上流寄生族》勇奪釜日映畫賞最佳男配角。

朴明勳為演繹《上流寄生族》寄居於地下室的管家丈夫，特意剃頭和努力減肥，加上紮實演技，成功為他帶來男配角獎。（《上流寄生族》畫面）

有趣的是，張慧珍和朴明勳在《上流寄生族》中，兩人分別飾演宋康昊的妻子，以及寄居於地下室的管家丈夫，兩人關係如敵人無異，但在《愛的迫降》中，張慧珍和朴明勳卻是飾演姊弟，雖然他們不時唇槍舌劍，不過相處方式比《上流寄生族》融洽得多，為《愛的迫降》增添不少笑點。

睇下張慧珍和朴明勳喺《愛的迫降》究竟有幾搞笑

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除咗張慧珍同朴明勳，仲有5個配角超矚目