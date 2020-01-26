Elkie莊錠欣返港搵「老竇女友」敘舊　朱千雪：為她感到驕傲！

香港、內地、台灣、韓國等地最近都在度過農曆新年假期，韓國女團CLC香港成員Elkie莊錠欣亦不例外，今日（26日）Elkie在Instagram透露已經回港過新年，她還相約好友敘舊，不過令Cheshire（CLC粉絲）和K-pop迷大為驚喜的是，Elkie原來是與朱千雪見面！

Elkie在Instagram透露已經回港過新年，還相約朱千雪敘舊，千雪BB不禁讚嘆：「現在她長大了，正在追求她的夢想，仍然保持自己的謙虛、善良和才華，為她感到驕傲！」（IG/@tracytschu）

Elkie與朱千雪相識的淵源，要追溯至2013年播出的《On Call 36小時II》，當時兩人分別扮演吳啟華（飾演洛文笙）的女兒和女友，兩人自然有不少同場戲份，可能因此而令Elkie與千雪BB成為好友。看見Elkie從小女孩搖身一變成為K-pop偶像，千雪BB不禁讚嘆：「現在她長大了，正在追求她的夢想，仍然保持自己的謙虛、善良和才華，為她感到驕傲！」

Elkie與朱千雪在2013年《On Call 36小時II》合作，兩人有不少對手戲。（《On Call 36小時II》畫面）

回顧Elkie與朱千雪同場畫面

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童星出身的Elkie現時在韓國發展，仍然不忘初心，早年曾回到「娘家」TVB欣賞《流行經典50年》錄影，更與胡定欣見面，今次Elkie與朱千雪合照亦勾起《On Call 36小時II》劇迷的回憶。