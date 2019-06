TWICE周子瑜與老友CLC莊錠欣Elkie素顏慶生　粉絲：港台友好！

韓國女團CLC香港成員Elkie莊錠欣近日頻頻更新個人Instagram,好讓Cheshire(CLC粉絲)了解Elkie近況,而上星期四(13日),Elkie在Instagram分享好友TWICE台灣成員周子瑜的素顏合照,來自香港和台灣的K-pop偶像碰頭,一眾網友也留言高呼:「港台友好!」

CLC香港成員莊錠欣Elkie近日在Instagram時常分享工作日常。(Instgram/@chongtingyanelkie)

Elkie個人IG靚相

周子瑜14日迎來20歲生日,而老友莊錠欣則在前一天分享與子瑜互拍的相片,以及兩人素顏合照提早慶生,還笑言:「我知道你們不會介意看到這些素顏自拍…對吧?(I know all of you won’t mind seeing those bare face selfies...right?)」Elkie感謝子瑜一直以來在自己身邊,又明言會成為她一生好友。Elkie更特別叮囑現正參演TWICE巡迴演唱會的子瑜萬事小心,可見兩人的確是互相依靠和照料的好友。

Elkie提前為周子瑜賀生日,大曬兩人的素顏合照。(Instgram/@chongtingyanelkie)

呢張相係Elkie親自操刀!(Instgram/@chongtingyanelkie)

逐格睇Elkie同子瑜合照

+ 2

見到來自香港和台灣的「ET」(Elkie與Tzuyu子瑜)老友鬼鬼,粉絲也感到非常高興,紛紛留言稱:「香港同台灣代表,好羨慕你地兩個咁close到咁」、「就算沒化妝也很美麗(So pretty even without make up)」、「子瑜在韓國有妳這樣的朋友,真的很開心」,更有人高呼「港台友好」、「香港加油」等。其實兩人早於2016年已經相識,相信隨着Elkie在Instagram活躍起來,大家會見到更多Elkie和子瑜的互動。

子瑜和Elkie相當老友,一眾香港和台灣粉絲也非常欣慰!(網上圖片)

回顧過往Elkie與子瑜互動