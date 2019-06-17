TWICE周子瑜與老友CLC莊錠欣Elkie素顏慶生　粉絲：港台友好！

韓國女團CLC香港成員Elkie莊錠欣近日頻頻更新個人Instagram，好讓Cheshire（CLC粉絲）了解Elkie近況，而上星期四（13日），Elkie在Instagram分享好友TWICE台灣成員周子瑜的素顏合照，來自香港和台灣的K-pop偶像碰頭，一眾網友也留言高呼：「港台友好！」

CLC香港成員莊錠欣Elkie近日在Instagram時常分享工作日常。（Instgram/@chongtingyanelkie）

Elkie個人IG靚相

周子瑜14日迎來20歲生日，而老友莊錠欣則在前一天分享與子瑜互拍的相片，以及兩人素顏合照提早慶生，還笑言：「我知道你們不會介意看到這些素顏自拍…對吧？（I know all of you won’t mind seeing those bare face selfies...right?）」Elkie感謝子瑜一直以來在自己身邊，又明言會成為她一生好友。Elkie更特別叮囑現正參演TWICE巡迴演唱會的子瑜萬事小心，可見兩人的確是互相依靠和照料的好友。

Elkie提前為周子瑜賀生日，大曬兩人的素顏合照。（Instgram/@chongtingyanelkie）

呢張相係Elkie親自操刀！（Instgram/@chongtingyanelkie）

逐格睇Elkie同子瑜合照

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見到來自香港和台灣的「ET」（Elkie與Tzuyu子瑜）老友鬼鬼，粉絲也感到非常高興，紛紛留言稱：「香港同台灣代表，好羨慕你地兩個咁close到咁」、「就算沒化妝也很美麗（So pretty even without make up）」、「子瑜在韓國有妳這樣的朋友，真的很開心」，更有人高呼「港台友好」、「香港加油」等。其實兩人早於2016年已經相識，相信隨着Elkie在Instagram活躍起來，大家會見到更多Elkie和子瑜的互動。

子瑜和Elkie相當老友，一眾香港和台灣粉絲也非常欣慰！（網上圖片）

回顧過往Elkie與子瑜互動