子瑜@TWICE孖住Elkie莊錠欣賀舒華生日　放假返台灣為大選投票？

韓國女團(G)I-DLE台灣成員舒華昨日（6日）踏入19歲，除了Neverland（(G)I-DLE粉絲）恭賀舒華生日外，好友TWICE台灣成員周子瑜，以及CLC香港成員Elkie莊錠欣相約「壽星女」慶祝生日。回顧去年Elkie莊錠欣生日時，亦有相約子瑜和舒華慶祝，可見在韓國努力打拼的三人甚為老友，粉絲亦再次感嘆「港台友好」。

子瑜、Elkie和舒華非常老友。（IG/@chongtingyanelkie）

舒華昨日踏入19歲，她相約子瑜和Elkie慶祝，Elkie更在Instagram表示：「這孩子今日生日喔！」（IG/@chongtingyanelkie）

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此外，子瑜今日（7日）在工作人員護送下現身韓國仁川機場，啟程回到台灣享受農曆新年休假。適逢本周六（11日）為台灣大選，當地網民熱烈呼籲選民回鄉投票，而子瑜已年滿20歲，有資格參與今次大選投票，因而被推測今次回台是為了響應呼籲投票。有傳媒報道，在場粉絲詢問子瑜是否回家投票，未知是否再次捲入政治風波，子瑜僅笑而不語，未有回應粉絲提問。

子瑜今日戴上眼鏡和漁夫帽，低調啟程回台灣享受農曆新年休假。（Money Today）

外界推測子瑜會參與台灣大選投票。（Money Today）

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