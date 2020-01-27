【高比拜仁逝世】11年前與偶像同場　廖碧兒嘆：我們失去偉人

一代傳奇NBA球星高比拜仁（Kobe Bryant）在香港時間今日早上遭遇直升機墜機意外不幸離世，終年41歲。高比拜仁的離世轟動全球，不少熱愛高比拜仁的香港藝人紛紛發文悼念，2009年高比拜仁到訪香港時，與高比拜仁有一面之緣的廖碧兒是其中之一。

高比拜仁在香港時間今日早上遭遇直升機墜機意外不幸離世，終年41歲。（Getty Images）

2009年，高比拜仁來港出席《Nike Kobe亞洲之旅2009》香港站活動，廖碧兒、王菀之、農夫及應昌佑一同出席，當時廖碧兒手持私伙相機，近距離狂影偶像，而王菀之則獲得高比拜仁親筆簽名籃球，表現興奮不已，眾人更和高比拜仁合照。回想起11年前與高比拜仁同場的經歷，廖碧兒慨嘆：「我們為失去具才華、魅力和偉大的人而悲痛，願上帝保佑他的家人，還有其他遇難者的家庭。」

廖碧兒透過Instagram悼念高比拜仁，形容偶像是「具才華、魅力和偉大的人」。（IG/@berniceliofficial）

2009年，高比拜仁來港出席《Nike Kobe亞洲之旅2009》香港站活動，廖碧兒、王菀之、農夫及應昌佑一同出席，眾人有幸和高比拜仁合照。（視覺中國）

回顧高比拜仁2009年來港相片