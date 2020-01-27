【高比拜仁逝世】主演短片預告悲慘結局　網民：等不到續集了

NBA傳奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）在美國當地時間周日（26/1）早上10時許乘直升機墜機身亡，終年41歲。除了籃球外，高比拜仁在退役後，於2018年憑自傳動畫電影《Dear Basketball》奪得佳動畫短片。其實在此之前，高比拜仁都不時獲邀參演不同作品，當中包括在2011年推出的短片《The Black Mamba》。

NBA退役球星高比拜仁（左二）今晨於美國加州乘直升機時意外墜機身亡，終年41歲。（資料圖片/Getty）

《The Black Mamba》全長約6分鐘，由美國著名導演Robert Rodriguez執導，並由高比拜仁主演。Robert Rodriguez最為人熟悉的作品，相信是他獲占士金馬倫（James Cameron）欽點執導《銃夢：戰鬥天使》（Alita: Battle Angel）。而導演在《The Black Mamba》中都有份客串演出。

高比拜仁主演《The Black Mamba》。（《The Black Mamba》影片擷圖）

《The Black Mamba》講述導演Robert Rodriguez向高比拜仁推薦了一部動作片，由於高比拜仁無人能敵，於是一位自稱「Boss」的首領要把高比拜仁擊敗，並奪取他的籃球鞋。可惜如今重看短片，其結局可謂倍感傷心，皆因「Boss」把即將爆炸的籃球留給了高比拜仁，而高比拜仁在最後時間把籃球拋回給「Boss」。最終，「Boss」連人帶直升機被炸毀。Robert Rodriguez最後還笑指短片將有第二至四集。

《The Black Mamba》由導演Robert Rodriguez執導及主演。（《The Black Mamba》影片擷圖）

《The Black Mamba》雖然只有短短6分鐘，但演員陣容絕對非常強勁。除了高比拜仁及導演Robert Rodriguez外，還有導演的表哥，美國著名演員Danny Trejo、飾演「Boss」的美國著名饒舌歌手Kanye West、飾演Mister Suave的布斯韋利士（Bruce Willis）及退役美式足球員Jamal Duff等。