【武漢肺炎】內地明星抗疫講金又講心　開群組線上獻聲獲網民激讚

內地武漢肺炎持續擴散中，至今導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升，並出現多宗因感染而死亡的個案，令人甚感擔憂。而一向積極參與慈善工作的內地歌手韓紅對是次疫情更非常關注，除了在微博呼籲將已用畢的口罩在扔掉之前要剪碎撕碎，以免黑心商販作二次販賣後，又透過自己的慈善基金會捐出大量物質，目前第一批已送達武漢各醫院，第二﹑三批亦已到到達當地，第四批物質則在運送過程中。

除此之外，她還在微博呼籲有心人捐款幫助是次武漢疫情，短短時間內就有好多圈內明星紛紛捐款，其中歌手張靚穎的一個舉動更感動許多網友添。

韓紅非常關心是次武漢疫情的進展。（韓紅微博圖片）

內地不少明星朋友對武漢疫情非常擔心，他們紛紛透過韓紅成立的「韓紅愛心慈善基金會」作出捐款，一共有103位藝人朋友參與是次捐款，包括易烊千璽﹑王一博﹑鹿晗﹑陳曉﹑陳妍希﹑吳奇隆﹑劉詩詩﹑孫儷等，募集善款總共是1150萬人民幣。韓紅對是次演藝界朋友的捐款幫助感到非常開心，更直言沒有大家幫助根本難實行：「我，微弱沙粒一顆，若沒有大家的援助不可能有這樣的效率，我在平凡中能被你們的無數光芒照耀，老韓三生有幸感激不盡 我舉一杯清水，敬遠方，敬未來，敬湖北，敬過所有恩人！」而她還點名張靚穎對疫情的種種細心溝通舉動，更令她特別感動。

張靚穎除了捐錢之外更用其他行動去關心武漢人民，據指她在微信建立了一個臨時武漢群組，在線上唱歌給武漢人聽以及同他們聊天，陪伴他們過年齊齊相互取暖。因此不少網友都被她這個舉動感動，直言是一位正能量歌手太有愛心，大家在微博留言：「太暖了」﹑「好樣的」﹑「支持這種默默奉獻」等，暖心舉動令人更喜歡她。

易烊千璽﹑陳曉夫婦﹑張靚穎都損錢幫助武漢人民。（易烊千璽﹑陳妍希﹑張靚穎微博圖片）

另外，除了以上明星透過「韓紅愛心慈善基金會」損款之外，其他明星亦透過「中華思源工程扶貧基金會」作出損款，就好似有李易峰（20萬人民幣）﹑吳磊（20萬人民幣）﹑吳京﹑謝楠夫婦（80萬人民幣）等，還有明星是獨立或後援匯集資損款的，如楊紫（50萬人民幣）﹑朱一龍（100萬人民幣）﹑迪麗熱巴後援會合共損出超過70萬人民幣等，大家是共同一心對抗疫情。

迪麗熱巴後援會亦參與募捐活動。（微博截圖）