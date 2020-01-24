【武漢肺炎】3年前內地劇神預言　封城揾病源等奇蹟出現

武漢肺炎持續擴散中，導致內地許多省份城市以及其他國家地區確診人數不斷上升，並出現多宗死亡個案，令人甚感擔憂；日前內地國家衛健委高級別專家組組長鍾南山就接受央視的訪問，表示武漢肺炎的病源可能是來自竹鼠、獾這一類的野生動物。另外有「禽流感獵人」之稱的香港大學新發病毒性疾病學講座教授管軼，日前更公開表示此類病毒最終可能會是SARS的10倍起跳，從醫多年的他自己今次亦感到相當害怕。

武漢肺炎可能同竹鼠有關。（人民日報﹑西瓜視頻截圖）

而剛巧地就有網友發現在3年前內地播出的醫療劇《急診科醫生》中，原來已經神預言出現了《新型冠狀病毒》一事，當中的病徵與武漢肺炎十分相似，同樣是咳嗽﹑呼吸困難﹑持續發燒等，就連封鎖一事都不謀而合，令不少網友感嘆劇集尤如預言書。

在劇中有一位男子因感到身體不適，由朋友幫忙帶他去醫院，他出現胸痛﹑咳嗽等症狀。而醫生江曉琪（王珞丹飾）初期診斷後發現不妥，就指示病人去隔離室進行觀察。沒想到此時該病人發燒度數愈來愈高更出現發冷情況，就連他的朋友亦開始感到不適，江曉琪就感覺到大事妙，詢問之下才得知他們共同從非洲烏干達回國後就感到不適，江醫生即通知醫院高層進行商討。

劇中神預言發現了「新型冠狀病毒」。（雷希穎微博圖片）

江曉琪就找來急診科主任醫師何建一（張嘉譯）商討，懷疑病人是感染了「新型冠狀病毒」，而這一種病毒同SARS病毒非常相似的，包括咳嗽﹑呼吸困難﹑發燒等，接觸的人可能會受到感染，同武漢肺炎相似。驚覺性非常高的江曉琪亦已一早通報醫院高層，並已發現世界衛生組織方面已經通報過了這一種病毒，感染與死亡的個案均是來自非洲：「實驗室證實發病的有四十多例，死亡二十多例，重要的是這些人之前都去過非洲。」而這一種情形又與現實中相似，因為武漢肺炎的感染者與死亡者大部分是來自武漢或去過武漢，這一點完全不謀而合。

病人感到呼吸困難﹑發燒等症狀。（影片截圖）

何健一認為新病毒同SARS非常相似。（雷希穎微博圖片）

劇中該生病的男子到最後都是救不回來，而他的朋友就繼續留醫治療。另外，江曉琪為免疫情愈發愈嚴重，就同上級上報應立即進行封鎖醫院，關閉急症室不可以進亦不可以出，停止一切人員流動。當然這一個舉動令醫院內的人士相當緊張與恐慌，但為了大家安全只能如此做。而這一點與內地當局公布封城的措施一模一樣，武漢市內所有巴士、火車、地鐵等都全部停運，飛機航班亦被暫停，幾乎沒有公共交通工具可以離開該城市。

公安前來醫院封鎖。（影片截圖）

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最後病人的標本經過疫情實驗室的人員檢驗之後，證實是冠狀病毒。但男病人之死，最大原因是他有基礎疾病（劇中他有心臟病）。最後經過江曉琪﹑何建一的悉心醫治下，另一位男病人慢慢好轉，醫院亦得以解封。不少網友見到該片段都表示劇集根本就是神預言，就連細節位都一模一樣，紛紛在微博留言道：「預言完全一致」﹑「雞皮疙瘩都起來了」等，希望現實中的結局都與劇中一樣是美好收場的。

另外，因為武漢肺炎一事令湖北省有許多地方已經取消了新春娛樂活動，為了豐富受影響地區的生活，內地中宣部﹑國家廣電總局就向有關當局協調，取得多部勵志劇的版權，就例如《外交風雲》﹑《大江大河》﹑《精英律師》﹑《飛行少年》等，陪伴湖北省人民齊齊抵抗永疫情，為他們增加信心穩定民心，實行用這一些正能量的電視劇與湖北省人民共克時艱。

疫情中心人員研究病毒中。（影片截圖）