【武漢肺炎】TVB發通告要求職員量體溫　曾訪湖北者需隔離14天

近日武漢肺炎疫情漸趨嚴峻，內地確診病例高達4,515宗，而香港亦有8宗確診個案，農曆新年假期即將完結，預料有不少市民從內地回港，感染個案預料急劇上升，所以有私人企業想方設法，減少武漢肺炎在公司傳播風險。TVB昨晚（27日）向員工發通告，宣布今日（28日）起所有職員和藝員進入電視城前需要量體溫，若有人從湖北返港，則需自行在家隔離14天。

面對武漢肺炎肆虐，TVB要求員工進入電視城前先量體溫。（資料圖片）

TVB原訂由明天（29日）開始量體溫，不過昨晚九時許通知員工提前於今日實施。通告中指出，所有職藝員同事於進入公司時，均需要於一號檢查站量度體溫，亦會安排檢查站保安人員量度駕駛人士體溫。如有發燒者會被勸回家休息，直至身體溫度回復正常，而假期則會作有薪病假處理。

TVB通告中指出，如有發燒者會被勸回家休息，直至身體溫度回復正常，而假期則會作有薪病假處理。圖為《開心速遞》演員。（資料圖片）

此外，對於武漢肺炎爆發地區──湖北回港的人士，不論公幹或旅遊均需自行在家隔離14天，並作有薪病假處理，TVB會安排員工紀錄有關人士在湖北的行蹤。TVB又在通告中強調，武漢肺炎疫情不容忽視，希望員工同心抗疫，做好防疫工作，以阻止病毒傳播。

對於湖北回港的人士，不論公幹或旅遊均需自行在家隔離14天，並作有薪病假處理，TVB會安排員工紀錄有關人士在湖北的行蹤。圖為《開心速遞》演員。（資料圖片）

《愛‧回家之開心速遞》賀年活動是武漢肺炎在港爆發前比較大型的無綫宣傳活動，點擊睇相：