【武漢肺炎】范瑋琪網上失言　私人fb爆粗鬧蘇貞昌「狗官」後道歉

武漢肺炎持續延燒，台灣行政院長蘇貞昌日前下令口罩禁止出口一個月，引發熱烈討論。有網友爆料，歌手范瑋琪在私人Facebook中，喪鬧蘇貞昌是「狗官」，認為禁止口罩出口是「低俗沒人格的臭流氓行為」，還爆粗指：「這個狗官算是個人嗎？」事件曝光後，范瑋琪又光速在自己的Facebook page「公開道歉」，認了該Po確實是她的發言。

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根據「台版連登」批踢踢八卦板上的流傳，范瑋琪在私人Facebook出PO：

網友爆料范瑋琪在私人臉書飆罵蘇貞昌（范瑋琪私人FB@批踢踢實業坊網友截圖）

我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗、沒人格的臭流氓行為。我他媽的有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？都什麼時候了！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！我希望我聽到的這新聞是假消息。 范瑋琪

據網友指出，他無意中發現范瑋琪的私人Facebook的，而剛好點進去就看到這篇文章，沒想到是公開帖文，後來想再看已經消失，但該PO應該已經被網友cap圖。

范瑋琪在事件爆發後，於28日朝早11點38分，透過Facebook道歉：「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉⋯無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人，對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」等於承認了的確曾經怒罵蘇貞昌。

點知轉個頭又在自己的Facebook page道歉（FB@范瑋琪）

大批網友湧入討論：「難想像那個真的是妳⋯我還以為是假新聞⋯」、「我們台中市口罩都要預購了，為什麼口罩不用出口管制，我們也是人欸！」、「希望台灣受到中國欺壓時，妳能大聲勇敢的向中國人民說出這句話，為台灣發聲！」。

范瑋琪已非第一次失言（01製圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】