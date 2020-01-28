《Sherlock》原班人馬開拍第5季　緊接上輯劇情最快2022年有得睇

由英國BBC製作的神劇《新世紀福爾摩斯》（Sherlock）自2010年播出後一直深得劇迷歡迎，距離第四季至今已有3年，相信有不少劇迷都等到頸都長埋。雖然早前有消息表示劇組會開拍第五季，不過一直都沒有新消息，終於日前有外國傳媒報道指，如果順利的話第五季最快會在2022年回歸！

《Sherlock》首季自2010年推出，首三季都在爛番茄奪得93%以上的高分，可惜第四季已經去到半爛尾的狀態。（IMDb圖片）

《Sherlock》由「奇異博士」Benedict Cumberbatch飾演偵探福爾摩斯（Sherlock Holmes），而拍檔華生（Dr. John Watson）就由Martin Freeman飾演，劇集將原著所描述的19世紀的英國故事背景改編到現今社會，這個做法為劇集增添新鮮感，在保留原著精粹的同時亦能感受到劇組所加插的新元素。據知第五季會由原班人馬上陣，而劇情就會接着第四季所提及到的懸案發展下去，包括在原著中的案件《The Case of Dancing Men》。

兩位主角在劇中的吵吵鬧鬧是劇迷最喜歡的情節之一。（劇照）

另外，其實早在2018年曾傳出兩位主角鬧不和，而令第五季胎死腹中。當時有消息指Martin Freeman受訪時提到自己認為覺得劇迷的過高期望令到拍攝變得不有趣，更會因而變成為拍而拍。聽到這番言論後，Benedict Cumberbatch就公開表示不理解，相反覺得劇迷的支持會為自己帶來動力，只要做好本分就足夠了。直至去年，Martin Freeman再公開放風透露將會有第五季的來臨，才令兩人不和的消息打破。