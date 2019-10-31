BBC同Netflix聯手打造經典殭屍劇　由《Sherlock》班底坐鎮超吸引

以吸血鬼為題材的劇集和電影多不勝數，例如1997年首播的《Buffy the Vampire Slayer》、《The Vampire Diaries》、《吸血新世紀》電影系列等，一直深受觀眾的歡迎，而由BBC與Netflix聯合製作的《Dracula》日前就趁着萬聖節前發布了首個預告。短短的40秒預告中已經出現多個恐怖畫面，大批劇迷看完片段後留言表示很期待劇集播出，更大讚主角很有吸血鬼的魅力。

《Dracula》重新演繹德古拉伯爵的經典吸血鬼故事，背景設定在1897年的羅馬尼亞中西部地區的外西凡尼亞，由德古拉伯爵的起源講到維多利亞時期的倫敦。劇集由《Sherlock》創作人Mark Gatiss和Steven Moffat再度聯手打造，並由丹麥演員Claes Bang主演。可能大家對Bang不熟悉，他2017年主演的黑色喜劇《The Square》在康城影展奪得最高榮譽「金棕櫚獎」，同年Bang在歐洲電影獎中奪得最佳男主角。另外，Gatiss跟Moffat接受外國傳媒訪問時透露，以反派擔任主角是一件很難處理的事，不過兩人就表示今次用了特別的處理手法，還大讚Bang的演技，笑言：「大家要拭目以待。」不過BBC和Netflix還未宣布正式上架日期，相信會在2019年播出。