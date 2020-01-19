【新倚天屠龍記】朱晨麗「周芷若」造型曝光　身材樣貌成議論焦點

王晶於去年年尾宣布開拍電影新《倚天屠龍記》，延續93年《倚天屠龍記之魔教教主》的故事，雖然2020年版的演員名單尚未完整公布，不過日前網上曝光了朱晨麗（Rebecca）飾演「周芷若」的角色短片，引起網友熱烈討論。

短片一開頭，呈現的是朱晨麗的背影，她慢慢回過頭，眼神犀利。其後鏡頭拉遠，見她身穿一襲白衣，瀟灑地將長衫一撥，毫不費力地踢出「一字馬」，舉手投間頗有武俠風範。

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不過，片段在網絡廣傳之後，大家對「周芷若」的評價似乎都不太高：「朱晨麗有點太壯實，缺少一種我見猶憐的感覺」、「無辨識度」、「喜歡她，但這個造型好土」，與心目中周芷若的形象有很大出入，不過也有網友力撐：「朱朱好看的」、「朱朱加油，打磨打磨演技爭口氣」、「很喜歡朱晨麗」等等。

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其實朱晨麗從小學習舞蹈，功底扎實，由片中不難看出她身手矯健利落，拍打戲應該問題不大。只不過《倚天屠龍記》作為金庸的經典作品之一，多次被翻拍為電影與電視劇，周海媚、佘詩曼、黎姿以及高圓圓等在觀眾心中留下了深刻的印象，大眾難免會做出一番對比，正所謂「蘿蔔青菜各有所愛」，網友有這樣的意見也純屬正常。

經典固然難超越，能不能演出自己的風格，賦予角色新的特色，就要等到電影上映時再見分曉。