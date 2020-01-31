TFBOYS王源難敵歐陽娜娜魅力？《大主宰》談情戲求隔50cm安全距離

內地古裝劇《大主宰》由TFBOYS王源、歐陽娜娜主演，該劇罕見由2名2000年出生的演員擔綱男女主角，今次也是2人首次主演古裝電視劇！更巧的是，雙方同樣熱愛音樂，先後赴美國波士頓伯克利音樂學院（Berklee College of Music）求學，而歐陽娜娜古裝造型飄仙氣，逍灑揮劍令人驚艷，小鮮肉女神拍檔，立即被封為最強CP，讓新劇未開播就充滿話題。

《大主宰》改編自天蠶土豆的同名玄幻小說，描述資質卓越的少年牧塵（王源飾），從草根少年成長為除惡大英雄，過程中獲得友情與愛情的故事。王源、歐陽娜娜分飾熱血青年牧塵、傾國傾城的洛神族女皇洛璃（歐陽娜娜 飾），劇中2人譜出戀曲。

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王源卻坦言：「最難的地方是演感情戲，整個劇組都知道，我演不了感情戲，跟所有女生一演，靠近50公分之內，我絕對笑場（NG）。」二人初期因不熟悉而有些緊張，後來才漸入佳境。《大主宰》日前公布預告片，其中王源一句背對歐陽娜娜糾結地說出：「我不會再讓你離開我了。」深情又為情所困的模樣，令網友入晒戲，直呼心痛。

《大主宰》自2018年3月底開拍，歷時115天拍攝，同年7月底煞科，由宣布開拍到上架即將近2年時間。粉絲可說是期待已久，網友發現2人自煞科後，陸續合作過多次，曾在綜藝《王牌對王牌》搭擋，去年金雞獎典禮上，也有共同演出，與黃軒、周冬雨等人合作演唱歌曲《歲月》，王源擔任鋼琴手，在旁為他們彈奏鋼琴，歐陽娜娜則身穿紅色禮服負責拉小提琴，驚喜同框。

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