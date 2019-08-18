TFBOYS王源臉上驚現凹凸洞網民呼恐怖　粉絲質疑照片被後期加工

內地人氣組合TFBOYS風魔少男少女，當中成員王源擁有大量粉絲，繼早前被踢爆在公共場合食煙引起軒然大波﹑又跟歐陽娜娜的緋聞傳得熱烘烘後，一向以清新和帥氣形象見稱的他，近日被內地網民發現他的皮膚竟然出現一個個暗瘡凹凸洞，引起網民熱討。

王源有超多粉絲。（微博圖片@TFBOYS-王源 ）

只有18歲的小鮮肉王源自出道以來深受粉絲歡迎，而形象清新的他，在外界的印象中，皮膚質素一向很好，保持著白淨光滑的狀態。不過，他近來才剛舉辦完TFBOYS六周年演唱會，就有眼利的觀眾在近照中發現了他的皮膚狀態突然變差，臉上有像暗瘡印的凹凸洞。有網民質疑他臉的是重度痤瘡留下的疤痕，又有人留言寫︰「標題加個慎入謝謝」﹑「好恐怖」等，非常苛刻。

在網上流傳的照片，看到王源的臉上有暗瘡印痕。（微博圖片@八組兔區組長）

不過，有粉絲就非常擔心他，表示︰「確定吧不是抽煙引起的嗎，很擔心」﹑「不要啊 心疼」，也有粉絲不值偶像被批評，指︰「比你好看的水平，期待演唱會就行」，也有人質疑相片是被人後期加工抺黑的。

這張照片，也看到王源的皮膚有印痕，不過就有粉絲質疑是改圖。（微博圖片@八組兔區組長）

其實王源早前被拍到抽煙的畫面後，飽受爭議，而事後他也在微博發文向大眾道歉，有粉絲表示理解，但也有的表明要「脫粉」。這次的照片又再引起討論，相信也令不少粉絲心痛他了。

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