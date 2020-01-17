歐陽娜娜零P圖活動相落差勁大　網友嚇親：暴露晒身材弱點

頂着星二代光環出道的歐陽娜娜，近年來把事業重心移往內地，還因公開表態「我是中國人」等言論，引發台灣網友不滿，稱她是「支那娜娜」。不過，這絲毫不減歐陽娜娜的人氣，她不但是品牌的最愛用的女星代言，也常受邀出席各種活動。歐陽娜娜近日出席微博之夜，身穿一襲黑色西裝亮相，配上波浪捲髮甚具女人味。不料，卻有網友曬出未P圖的現場照片，讓大家驚呼「現實太殘酷」！

按圖看歐陽娜娜出席微博之夜活動的官方照片▼

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歐陽娜娜的工作室日前公布其出席微博之夜的靚相，相中她穿着黑色西裝，內搭杏色恤衫，腳踩一雙白色波鞋，配上一頭浪漫長捲髮，既柔媚又型格十足。不料，後來竟有網友曬出歐陽娜娜未經P圖的相，粉絲發現網友的現場相跟工作室發布的落差極大，紛紛驚呼「太殘酷」、「這根本五五身」、「這身材比例好悲劇」。但也有網友為歐陽娜娜抱屈，認為照片是角度問題，娜娜本人又高又瘦，是相片拍攝角度不對才會呈現這種比例。

歐陽娜娜未修圖照片流出，網民表示是五五身。（weibo@微博之夜）

歐陽娜娜人紅是非多，早前參加江蘇衛視的跨年演唱會，不知是太過興奮還是太過緊張，在分享自己的心情時，說道：「以往都是在電視機外面看，今天就是來到現場，非常開心可以現場『蒞臨』，還能帶大家給一些驚喜的小表演。」被網友指她亂用成語，因為「蒞臨」通常用在對長輩或大人物身上。其實歐陽娜娜是才女，目前就讀美國柏克利音樂學院（Berklee College of Music），既會演戲又擅長樂器，多才多藝。

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