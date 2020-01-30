【黃金有罪．評論】角色感情關係超複雜　股票金融其實唔係重點？

TVB劇集《黃金有罪》播出一半有多，劇中除了講述一班年輕人在70年代股票市場的奮鬥外，同時加插了多條感情線，不過感情線就奇多，令人感覺有點混亂。

《黃金有罪》以主角榮木桐的奮鬥故事為其中一條主線，張兆輝的演技精湛。（劇照）

劇集由張兆輝、蕭正楠、洪永城、姚子羚、黃智賢、陳瀅和何廣沛領銜主演，劇情節奏明快，中間穿插的感情戲有感人的，例如張兆輝對失聯的未婚妻楊卓娜的情深，陳瀅跟洪永城的調皮歡喜冤家。

三個小伙子也嚮往可以創一番事業。（劇照）

不過，除了何廣沛外，每個主角都至少有兩條感情線︰張兆輝跟姚子羚和楊卓娜、蕭正楠跟姚子羚和劉芷希、洪永城跟陳瀅和陳自瑤、姚子羚也在三角戀中又被張達倫表白、陳瀅除了跟洪永城有感情線，後來被有老婆的林韋辰力追，又曾被何廣沛暗戀，黃智賢有太太陳自瑤又搭上劉芷希，當中的人物又互相穿插，容易令人感覺混亂。而且也有點太戲劇化，例如劇中洪永城演的莊帶喜是「世界仔」又懂上位，怎會一下子搭上他想攀附的黃智賢的老婆呢？

點擊下圖看看多條錯綜複雜的感情線︰

+ 8 + 7 + 6

而且，故事主線始於是講股票市場，講香港七、八十年代的情懷，角色之間的感情「大兜亂」難免令人有喧賓奪主之感。雖然故事對主角們在股票市場的爭奪也有不少着墨，但感覺好像還是給感情線給「搶」了。要拍一部三十集的劇集有感情線去串連和豐富故事是可以理解的，但反過來給太複雜的愛情線搶了，是否拿不到一個平衡？就像醫療劇《白色強人》的專業場面，無綫也可以做到，這次刻劃不夠深是怕曝露不夠資源的缺點？抑或是資料搜集不足？

這些專業的題材來說，劇集的討論似乎未夠深入，流於表面。（劇照）

另外，這個喜歡那個，那個喜歡這個，在近年興起的韓劇、內地劇好像也沒有把關係弄得如此複雜。難免會令人覺得無綫是否一直在原地踏步，停留在一些「狗血」情節上。反而，如果有感情線上可以簡化一點，把股市市場的內容再深化一點，可能真實感會更強，更有張力。

點擊下圖重溫一下以往TVB拍過類似題材的劇集︰