【黃金有罪】初代宅男女神陳自瑤出道20年　與王浩信婚前緋聞不斷

熱播劇集《黃金有罪》日前講到Mona（陳自瑤飾）發現老公唐二少（黃智賢飾）出面有女人後，嬲到大吵一場。為了向老公報復，她竟與帶喜（洪永城飾）發生肉體關係，送一大頂「綠帽」給老公戴！雖然劇情令人心酸，但不少觀眾都大讚陳自瑤演技和外貌都冇得輸！的確，Yoyo出道20年，外貌依然少女味十足，幾乎零變化！

現年38歲的陳自瑤（YoYo）本來是模特兒出身，2000年開始也不時在電視廣告中看見她的縱影，2000年與陳文媛為數碼通拍攝電訊廣告嶄露頭角。當中她飾演電梯女郎，在電梯內「挑逗」上班族宅男，看得男觀眾們也心癢癢。這個廣告面世後，一舉令YoYo開始在行內成名，成為及後加入TVB的一大契機。

Yoyo與洪永城的「綠帽戲」相當激！（劇照）

之後，Yoyo在2004年因青春劇《赤沙印記@四葉草.2》正式晉身電視圈，以一頭「黑長直髮」標準甜美造型現身的YoYo更成功攻入一眾宅男心房。

當時甜度十足！（電視截圖）

於2004年初出道時與港台DJ阿感（黎國輝）合作廣播劇，兩人因此擦出火花拍拖，男方更推薦女友任港台客席DJ，其後蔡淇浚介入而令二人分手。Yoyo與蔡淇浚緋聞從無間斷，他們更被指同居於銅鑼灣。兩人交往四年左右，於2007年感情告終，分手原因不明。期間，Yoyo又曾被影到與女記者於沙灘激吻，被坊間傳聞她有同性戀傾向，而她本人則作出否認。

第一代宅男女神！（視覺中國）

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在2011年，Yoyo與王浩信結婚，次年誕下一女。而二人婚前，王浩信被拍得親自接送Cammi到其調景嶺家中，報道更指二人留在家中逾五小時，直至凌晨5時許才見Cammi離開。事後，王浩信指是與大班朋友開派對。而王浩信婚後，分別與莊思明、陳法拉、黃心穎、蔡思貝和江嘉敏等女藝人傳緋聞，而王浩信與Yoyo近年亦屢傳婚變，因此不少網民都指Yoyo在劇中好像演回她自己一樣。

郎才女貌！（視覺中國）

近年狀態大勇！（IG/@chenchiyiu）

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