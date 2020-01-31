【全民造星II】互相了解到玩靈魂交換　Oscar過程勁放冇偶像包袱

從初夏到寒冬，《全民造星II》的參賽者們一起度過了超過半年的時光，一同沒日沒夜地排練，一起笑過也一起哭過，他們均認同在比賽中獲得友誼是最重要！Oscar（李祉均）、JJ（范卓言）、Hugo（丘凱雄）、Kay（劉瑞祈）之間出了名關係好，他們理應很了解彼此的個性，於是記者就安排了靈魂交換的環節，令JJ說：「我個靈魂好混亂啊！」Kay贊同道：「開始超出負荷喇！」Oscar後來亦大呼：「我到底係邊個？」點擊睇片睇下佢哋扮對方有幾神似！ 攝影：陳順禎 短片：黃卓敏、陳嘉杰、詹郭敏 剪接：黃卓敏

（左起）Kay、Oscar、JJ、Hugo之間出了名關係好，他們理應很了解彼此，所以在交換靈魂的過程中也發生了不少趣事。（陳順禎攝）

新一年對自己說的話 JJ、Hugo希望多寫新歌



經歷完《全民造星II》，他們各自似乎對未來的路向也有了一些定案，與阿聰、架兩、賀嵐組成邊疆兄弟的JJ與Kay在新年期間出了一首賀年歌《Kung Hei Fat Choi》；JJ亦說到接下來會出一些情歌：「希望來年可以多寫一點作品，不要那麼情緒化，開心一點。」在決賽與一眾Retroll成員Angus、繼文、Jerry、Heartgrey演唱了《山下見》而大紅的Hugo則打算往獨立音樂人的方向發展，近來也正在寫新歌，新一年他的願望是：「希望來年快點找到人帶我去荷蘭，那麼就可以不用工作。」

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在《全民造星II》中奪得季軍的Oscar就想對自己說：「這半年辛苦你了，我相信Oscar在接下來的這一年會有很多高低起跌，希望跌的時候能輕一點，無論成敗如何都繼續努力，大不了就轉行！」香港乃至全世界都在經歷多事之秋，Kay就寄望：「希望這一年大家可以繼續熱愛這個香港、這個世界、這個地方，即使有不開心的情緒也可以捱過去、找回自己；同時亦希望Kay能找回自己，不要那麼老土，變得年輕一點。」

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