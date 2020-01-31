梁凱寧Notebook用足9年超慳家　拒收Fans口罩：請讓給有需要的人

現年27歲的前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）於去年9月離開任職六年的TVB後，轉投香港開電視主持節目，人氣依然不減。最近受到武漢肺炎疫情影響，不少企業均安排員工在家工作（Home Office），而Maggie亦是其中一員。她在IG上載了一張Home Office的相片，更呼籲粉絲將原本打算捐給自己的口罩讓給有需要的人，相當有心。

前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）離開TVB後，現時為香港開電視主持節目。（IG@_maggieleung0722）

Maggie不時都有在IG分享生活點滴，今日（31日）她就分享了自己Home Office的狀況，並寫道：「繼外套、背囊外，突然醒起notebook都用咗9年。媽咪由細教落，只要有修養、學識、內涵，自己就已經係一個品牌，唔需要用物質去抬高自己、證明自己，你哋認同嗎？（所以我哋全家都唔追名牌）大家不如都趁home office期間，搵返啲仲用得嘅東西出嚟。如果自己唔用，都捐畀基層家庭呀。」其實Maggie早前與與好姊妹羅鈺文同遊日本時，不少網民都讚Maggie件白色外套，更留言直接問外套的牌子，之後Maggie出Post表示，那件外套是自己十年前買的，由17歲着到27歲，非常節儉。

受武漢肺炎疫情影響，Maggie最近都在家工作，但想不到她的notebook已經用了9年，相當慳家。（IG@_maggieleung0722）

Maggie在接受《香港01》訪問時，就透露最近都會維持Home Office：「廠景keep住拍攝，不過暫時一星期拍一次，尚算可以，外景就取消了。除了要拍攝外都變咗home office寫稿。本來要返HKBU教書，但因學校停課而暫停。而一星期一次幫基層小朋友義補的活動都停咗，因為本身係租教會地方搞義補，因疫情關係，教會除了團契都唔開放了。」

Maggie將自己十年前穿同一件外套的相片公開，有圖有真相。（IG@_maggieleung0722）

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對於近期全民瘋搶口罩，Maggie就在IG寫道：「不少網民都擔心我唔夠口罩，話寄去有線畀我。真的不用啦，我仲有半盒，如非必要，我會盡量減少外出，請將口罩讓給有需要的人士，例如前線醫護人員、身體虛弱人士、孕婦及長者。」雖然Maggie對口罩供不應求表示無奈：「同朋友夾咗（喺）韓國網訂口罩，都驚cut單，不過無辦法啦。」但依然心繫民眾，叫大家讓給有需要的人，不少網民都留言大讚她不但慳家，而且心地好，人美心善，絕對是真女神！

Maggie表示最近都在家寫稿，教書工作亦暫停。（IG@_maggieleung0722）

不少網民都擔心Maggie不夠口罩，更提出寄給她，不過她就指自己還有半盒，呼籲大家將口罩讓給有需要的人士。（IG@_maggieleung0722）