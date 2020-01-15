前無綫主播梁凱寧做主持勁有急才　搞爛gag嚇親網民：俾你呃咗！

現年27歲的前無綫新聞主播梁凱寧（Maggie）於去年9月離開任職六年的TVB後，轉投香港開電視兼轉型，做清淡節目《開嚟見我》的主持人。不少主播很多時為了保持專業的一面，報新聞時難免看起來較為嚴肅和硬梆梆，一時之間難以轉型，但Maggie卻短短幾個月內就能跳出主播框框，不但轉數快和有急才，更不時搞搞爛gag，盡顯活潑調皮的一面。

梁凱寧做無綫新聞主播時看起來非常正經和嚴肅。（Instagram：@maggieleung）

Maggie在Instagram分享一段《開嚟見我》的片段，只見節目一開始時，主持之一的許楨指住Maggie眼前的花問道：「邊個送咁多花畀你？」Maggie就自然地接過他的開場白，更自己搞gag：「梗係有好多粉絲啦，講笑啫梗係冇啦......」然後她就自然地介紹今集嘉賓。示範摺紙的時候，Maggie相當有急才地自己想對白，與許楨說：「情人節嘅時候你可以摺心形畀你老婆！」許楨回道：「係呀，我埋畀我個女，如果唔係佢會小器㗎！」Maggie又再搞gag：「不過要攞銀紙摺呀，知唔知呀？」連許楨都忍不住笑出來：「哈哈哈，唔係銀色嘅紙，係真嘅銀紙！」

她轉型做清淡節目主持後相當有急才，更不時搞搞爛gag，盡顯活潑調皮的一面。（Instagram：@maggieleung）

Maggie笑言雖然大家印象中的她很正經，不過私下的自己卻非常無厘頭：「大家唔好睇我平時報新聞咁正經，其實我真人係一個好調皮活潑，講嘢好無厘頭，搞gag會令到全場dead air哂嘅傻人。係咪睇唔出呢......」網民紛紛大讚Maggie可愛又活潑，簡直跌晒眼鏡：「完全估唔到」、「完全畀你呃咗！」、「個gag睇到都凍......」。

Maggie坦言自己是個傻人。（Instagram：@maggieleung）

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