【武漢肺炎】Rainbow直擊武漢超市貨物充裕：為什麼香港出現搶購

武漢肺炎疫情持續肆虐，導致人心惶惶，𡃁模出身的「美少女廚神」胡心諾Rainbow（現名為胡淽喬/Annabella），目前依然被困武漢。她這幾日亦有於IG更新自己和當地的最新情況以及報平安。不少人都好疑惑Rainbow為什麼會去了武漢，昨日她就於IG透露自己會去武漢，是因為她的男朋友。她Post了她與男友的合照表示：「好多人問我點解要去武漢？因為我一個好重要的人在這裏。當時疫情並沒有這麼嚴重，我不放心他一個人去。就算我好安全喺HK，他在疫區，我都瞓唔安食唔落，所以我決定跟埋去。」

Rainbow係因為要陪男朋友先會去武漢。(ig@annabella.woo)

另外，她今日又更新了她的IG story，post了她在當地逛超市的相，寫住：「今日又去超市買菜，呢度米好充足，沒有人搶購，為什麼香港會出現搶購情況呢？人們主要買新鮮食材，店員不斷補貨，也不見得有人瘋狂購入食物。」她又post了網民給她的留言，表示：「Thank you，有好多人關心和支持，善良和明白事理的人還是有很多。」

Rainbow直擊武漢超市情況。(ig@annabella.woo)