【大醬園．專訪】酷熱天氣拍古裝　徐榮大爆血淚史：底褲扭得出水

無綫熱播劇集《大醬園》主要講述佛山醬油世家萬家在民初發生的恩怨情仇，徐榮在劇中萬家四當家萬啟江，於萬家四兄弟中排行最小，家有嬌妻嚴瑛（樊亦敏飾），而大哥萬啟山（吳岱融飾）是佛山百年字號的「萬冠園」的大當家，財雄勢大。正因為權力的慾望和金錢的誘惑，引發萬家四房各懷鬼胎，展開一場又一場的明爭暗鬥，其中徐榮更與萬家二當家萬啟石（鄭子誠飾）聯手展開大陰謀，勢要奪取大當家之位，人性陰暗面表露無遺。

雖然萬家成員在戲中各懷鬼胎，但徐榮在戲外卻與同劇演員有深厚感情。（受訪者提供）

《大醬園》在開拍的時候正值炎夏，眾演員以一身民初造型在氣溫超過30多度以上拍攝，全身大汗疊細汗連拍十多個小時，連身經百戰好戲骨「鷲哥」吳岱融都叫苦連天，徐榮亦不例外話頂唔住：「由於我喺醬園裏面係做有錢人，戲服加埋自己件底衫都有四件咁多，試過拍咗十幾個鐘，啲汗水不停由背脊向下流，流到落對腳度，啲襪都濕咗，到收工嘅時候去更衣室換衫嘅時候，發覺條底褲都濕晒，直頭好似扭毛巾咁，扭得出水，滴下滴下咁，就係因為咁啲皮膚試過罨得太耐，搞到有汗癬同埋生瘡，之後要去睇醫生，食藥搽藥膏先好。」

大熱天時，徐榮仲要戴住個假髮做戲，你都咪話唔辛苦，難得唔使埋位，即刻用個冰袋放喺頭上降溫消暑。（受訪者提供）

在酷熱天氣下拍古裝劇，徐榮坦言好難捱，熱到連底褲都濕晒，仲可以扭得出水。（葉志明攝）

雖然拍劇辛苦大汗淋漓，但徐榮造型仍不失霸氣，有網民大讚激似電影《Iron Man II》的「喪鞭」（Mickey Rourke飾）角色造型。徐榮笑言：「其實呢個假髮造型，係造型設計部幫我設計，每次上頭佢哋都要用成個半鐘，出到嚟嘅效果都幾瀟灑，其實我都有問過監製點解我要有呢個造型，監製就話想喺四兄弟中，有一個要另類啲，經過岱融哥、嘉輝及子誠佢哋三位一致認為我最適合，咁所以就由我去做，不過拍到中段嘅時候，可能因為太過焗，有脫髮嘅現象，當時都好擔心，但之後做返多啲頭髮護理及按摩，之後都冇乜事。」

有網民大讚徐榮劇中造型激似電影《Iron Man II》的「喪鞭」角色造型（左圖一）。（電影畫面、劇照）