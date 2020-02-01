【多圖】韓國偶像票選最Hot Body　AOA雪炫贏泫雅奪冠

提到韓國偶像歌手的好身材，不但惹人羨慕，更有不少女生會以AOA雪炫、秀智和泫雅等人為瘦身目標。近日韓國媒體《The Daily Sports》對116名現職偶像進行了問卷調查，究竟偶像們心中的Hot Body又與粉絲的排名有出入嗎？

AOA雪炫登上偶像心中Hot Body榜第一位！（FB/@OfficialAOA）

第一名：AOA雪炫（14票）

提到Hot Body的代表，相信必定要提的AOA雪炫！身高1.67米高雪炫是名副其實擁有天使面孔魔鬼身材的女Idol，她火辣的好身材一直是不少女生夢寐以求的身形。不過相信熟悉雪炫的讀者都知道，她完美的好身材靠堅持得來，是努力瘦身的成果。

+ 3 + 2

穗珍一副標準好身材惹人羨慕，難怪兩年內人氣大急升。（mydaily）

第二名：(G)I-DLE穗珍（12票）

2018年才出道的(G)I-DLE穗珍，出道短短未夠兩年已成功登上第二名！作為隊中主領舞的穗珍擅長性感舞蹈，她纖幼的四肢和蛇腰非常吸睛。雖然穗珍官方身高只有1.64米，可是她的身材比例相當好，乍看絕對有1米7的錯覺。穗珍身形也絕不是乾扁型，應有得有惹人羨慕。

+ 3 + 2

泫雅的Hot Body用照片相說明。（IG/@hyunah_aa）

第三名：泫雅（8票）

「性感小馬」泫雅出道多年仍穩守三甲位置，可見她的實力也不容小覷。泫雅向來不吝嗇她的好身材，每次上台都性感上陣外，她亦不時在IG大曬比堅尼照，向粉絲大派福利。泫雅出道後曾狂減過18公斤，可是仍保留住誘人的翹臀及美胸，未知她有什麼過人的減肥秘訣呢？

+ 4 + 3 + 2

按圖睇另外5位上榜Hot Body女偶像：