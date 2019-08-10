韓國女偶像瘦身排行榜　IU、TWICE志效原來並非減得最勁？

相信對所有女士來說，減肥瘦身真的是一門大學問，更何況是需要站在觀眾及鏡頭前的女明星。在韓國這個注重外貌的社會中，女偶像的身形更是備受「關注」。不少偶像如IU、秀智和TWICE志效等，都是在出道後努力減肥的好例子之一，而改變最多的女偶像又是哪一位呢？

秀智初出道是面型較闊，曾備受批評。（Naver）

同共8位：秀智（-8KG）

2010年以miss A一員出道的秀智，當時只有16歲的她，比起另外三位成員，略顯一點嬰兒肥而曾備受批評。當時受到非常大壓力的她，於是下定決心減肥。秀智利用「草食減肥法」，只吃蔬菜類及少喝水減重。加上邊行路邊運動手臂的「企鵝行路法」，成功變身V-Line女神。

Joy出道初期與現時的分別相當大。（Newsen）

同共8位：Red Velvet Joy（-8KG）

Red Velvet成員Joy現在雖然有着非常勻稱的好身材，可是出道初期的她卻非常有肉地。出道前，Joy更因為嬰兒肥的身形而有「胖子」的花名。組合出道一年多，Joy決心瘦身，一星期做三次集中瘦腿的運動後，一下次成功減重8公斤，現時擁有令人羨慕的好身材。

Luna從出道起，可說是飽受批評。（Newsen）

第7位：f(x) Luna（-12KG）

提起減肥瘦身，當然少不了非常有心得的f(x) Luna。出道初期的Luna，上身並不算特別有份量，但就因一對佈滿肌肉的雙腿而備受批評，加上隊友Krystal等人身形瘦削，令Luna更為突出。飽受壓力的Luna決心減重，每天飲用以500ml水、綠茶包、兩匙砂糖及4份1個檸檬汁弄成「Idol水」減肥。當然Luna在瘦身上也嘗試了多種方法，她也不時在個人YouTube頻道上粉絲大方分享。

大家認得出她是AOA雪炫嗎？（TV REPORT）

同共5位：AOA雪炫（-13KG）

身材Fit到不得了的雪炫，至今仍有不少粉絲不敢相信她曾經有肥過的日子。曾在一節目中，雪炫因體重超過50公斤而被公司的工作人員責備。可是因為雪炫非常愛吃，為了能夠繼續享用高熱量的美食，在有一定的節制下邊努力做運動，才能一直維持現時的美好身段。

gu9udan美娜憑可愛的嬰兒肥上位，卻又成為被攻擊的地方。（Produce 101截圖）

同共5位：gu9udan美娜（-13KG）

曾經出演《Produce 101》第一季的美娜，當時因嬰兒肥和可愛的撒嬌而擄獲不少男粉絲的心。人氣急升的同時，她的身形亦飽受網民的批評。順利以I.O.I出道後的美娜立志減肥，只吃番薯和雞胸肉等低脂肪食物。經過一年多的努力後，美娜以煥然一新的V字臉及纖幼身材示人，絕對是瘦身大成功！

IU初出道也是肥妹仔，下了非常大的苦功才變紙片人。（Naver）

第4位：IU（-14KG）

有「紙片人」之稱的IU，出道初期也算是肥妹仔一名。2011年拍攝韓劇《Dream High》後有稍微增重，所以同一時間下定決心減肥。當時IU限制自己一天只能吸收500卡路里，一日大概只吃一個蘋果、二個番薯和喝一杯蛋白質飲品。她更會在重要行程前5天，暴風吸入水份，並於前一日停止飲水，讓身體一下子消除水腫。

仍在美國生活時的Wendy，其實也不算非常有份量。（Naver）

共同2位：Red Velvet Wendy（-15KG）

曾在美國生活一段長時間的Wendy，返回韓國後已因減肥而一直非常苦惱，出道後面對大眾的聲音，壓力可說是相當大。當時Wendy早餐會飲由黑豆、脫脂牛奶、椰菜和蘋果弄成的奶昔，其後再立即跳繩一萬次。而午餐及晚餐，她只會以一包南瓜汁代替，份量少到不得了。可是Wendy早前就因瘦到見骨令粉絲相當擔心，希望她能注意健康。

志效出道初期，一直被批評其身材。（NEWSIS）

同共2位：TWICE志效（-15KG）

另一個瘦身成功的偶像代表，相信大家必定會想起志效。志效曾在節目上講過，10年間練習生時期的等待，讓她壓力急升以致反覆肥胖。成功以TWICE出道後，大眾的批評亦沒有停過，甚至有粉絲曾會以「舉重」等字眼開玩笑令她受傷。志效講到通過做平板運動一分鐘後，左右擺動臂部30次，對瘦肚腩非常有幫忙。

泫雅原來都是肥底？（Naver）

第一名：泫雅（-17KG）

出名身材好到不得了的泫雅，原來也是努力過後的成果？從泫雅小時候的照片可見，她的確是有些少Baby Fat。以Wonder Girls一員出道初期，當時只有15歲的泫雅站在「瘦底」的宣美旁，形成非常大的對比。可是由於泫雅無法抗拒麵粉和燒牛腸，所以為了吃，她每吃一餐就做5次運動。加上日常以樓梯代替升降機等小秘訣，泫雅最後成功減重17公斤，一直維持現時的惹火身段！