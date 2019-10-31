韓國網民票選歷代最美女團門面　少女時代允兒、秀智竟然要輸畀佢

韓國偶像女團的分工非常仔細，除了主唱和主舞等外，「門面」亦是一個非常重要的擔當。「門面」通常是組合中最美和最能代表組合的成員，提到經典的女團門面，相信不少熟悉K-Pop的粉絲都會第一時間想起少女時代允兒、秀智、TWICE子瑜和Red Velvet Irene等。而歷代的最美門面第一名，大家又能夠猜中是誰嗎？

近日韓國節目《拜託了冰箱》重提一個2015年的「最美女團門面TOP5」選舉，結果由14萬韓國網民投票得來，因此相當有說服力！

AOA雪炫集天使臉孔及魔鬼身材在一身。（IG/@ sh_9513）

TOP 5 AOA雪炫

提起門面代表也必定當然有AOA成員雪炫！雪炫除了有着標緻的五官外，她一身健康的小麥肌更是打破了，韓國對美女只有白皮膚的定義。出道前就備受關注的她，出道後靠着運動和控制飲食練成魔鬼般的好身材，就連女生都羨慕。近年雪炫更參與不少電影和韓劇拍攝，她的好演技也漸漸受到關注。

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成宥利雖然已38歲，可是從外貌來說完全看不出。（IG/@ sung_yuri）

TOP4 Fin.K.L.成宥利

年輕的粉絲對成宥利可能較陌生，可是「老飯」必定認識有李孝利在內的元祖女團Fin.K.L.。組合於1998年出道後，至今已成立21年，當中今年已38歲的成宥利仍然能夠登上門面榜的第四名，可見她的非凡魅力！雖然成宥利近年已少有出鏡，可是她仍不時會在IG上傳生活照，童顏到不得了的她，與當年出道時的外貌，幾乎沒有大改變。

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「初戀」已成為了秀智的代名詞。（IG/@skuukzky）

TOP3 秀智

秀智能夠穩守「國民初戀」的地位足足7年，相信必定有她獨有的魅力吧！雖然她所在的組合miss A已於2017年解散，可是提起最美門面的話，粉絲依然會想起她。秀智除了有着漂亮的五官外，同時也散發着一陣清純的女神氣質，每次出席活動或現身機場都自動會成為焦點，難怪能夠攻陷前男友李敏鎬和李棟旭的心。

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允兒絕對是天生的美人胚子，至今人氣仍非常高。（IG/@yoona_lim）

TOP2 少女時代允兒

少女時代允兒出道12年，仍憑着無死角的外貌，以及酷似小鹿的五官擁護非常高的人氣。而允兒出道多年，在一眾新生代女偶像的強烈競爭下，她仍然是韓國女生整容範本的首位！一出世就是韓國標準美女的她，也不時貼出從前的童年照，力證允兒是天生的美人胚子。允兒今年已29歲，比起當年17歲的她已成熟不少亦增添了一陣女人味。

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S.E.S.柳真榮登「最美女團門面」第一位！（IG/@eugene810303）

TOP1 S.E.S.柳真

這次「最美女團門面」選舉的第一名，則由元祖女團S.E.S.的柳真獲得！今年已經38歲的柳真能夠打贏一眾年輕偶像，看過她近照的粉絲都必定心服口服。S.E.S.被稱為「永遠的妖精」，一直在韓國人心目有着非常重要的地位。童顏的她多年來外貌沒有大改變外，2011年與男演員奇太映結婚後，現在更已是兩個女兒的媽媽。產後身型沒有走樣外，美滿的家庭生活也令人羨慕。