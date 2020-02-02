【武漢肺炎】AKB48 Team TP戴口罩開簽唱會　潘姿怡：我都有化妝

日本女團AKB48的姊妹團AKB48 Team TP日前（01/2）在台中舉行簽唱會，團員潘姿怡、冼迪琦和劉曉晴三位成員由於在農曆新年經過港澳入境返台的關係，而要在全程簽唱會上戴口罩，引來不少粉絲好奇的目光。

AKB48 Team TP成員，左起潘姿怡、冼迪琦和劉曉晴。

日本女團AKB48的姊妹團AKB48 Team TP日前（01/2）在台中舉行簽唱會，團員潘姿怡、冼迪琦和劉曉晴三位成員由於在農曆新年經過港澳入境返台的關係，而要在全程簽唱會上戴口罩，引來不少粉絲好奇的目光。不過需要戴口罩的團員潘姿怡，就覺得這是一個特別簽唱經驗，一點也沒有介意。她說：「今年過年因為受到武漢肺炎的影響，大部份的時間都在家裡學爸爸打拳，聽說可以強健身體，雖然這次需要戴口罩參加簽唱會，但我還是化了妝。武漢肺炎的疫情好像愈來愈嚴重，希望大家勤洗手注意出門都戴口罩。」

好多人去睇簽唱會。

劉曉晴分享平常很注重衛生教育，都會備著一兩盒口罩，平常家人也一直叮囑要戴口罩，這次配合規定出席簽唱會，希望大家可以平安。隊長陳詩雅則表示，看到歌迷塞爆簽唱會現場的畫面，十分感動，而每個上台簽名的歌迷都配合公司規定，乖乖地戴上口罩而感到欣慰。不過當日氣溫很低，又穿着短裙的她覺得好冷，又因為當天風很大，所以她要一直注意裙子不會被吹起。

每個粉絲也戴上口罩。

又幾靚女...