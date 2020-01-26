【武漢肺炎】𡃁模Rainbow被困武漢　IG報平安：有人上門量體溫

武漢肺炎肆虐，全球各地都有人受感染，更有出現死亡個案，源頭武漢日前（一月23日）亦宣布封城，禁止所有人離開。曾參與TVB綜藝節目《美女廚房》的𡃁模胡淽喬（Rainbow，前名胡心諾）原來正被困於武漢。她今日於Instagram上打下長文，向網友報平安：「年初二，我還在離武漢市中心一小時車程的一個鎮，是郊外來的，其實我很早之前已經來了武漢，當時街上都沒有幾個人戴口罩，然後我們都有戴，我們一直在酒店 除了出門吃飯也沒有逛人多的地方……」

𡃁模Rainbow上載了自己戴口罩的照片。（IG@annabella_woo）

原文：「年初二 我還在離武漢市中心一小時車程的一個鎮，是郊外來的。其實我很早之前已經來了武漢，當時街上都沒有幾個人戴口罩，然後我們都有戴，我們一直在酒店 除了出門吃飯也沒有逛人多的地方，都係揸車點對點行程，後來聽說疫情嚴重控制不住，就收拾行李搬去距離市中心1小時的農村，那邊人口密度低。到達農村後第二天就說要封城了，我們也沒有想過逃走，戴住口罩去超市買一些物資，當日街上全部人都戴上口罩。



作為一個香港人來了這邊，第一沒想過走，第二走也走不了，路都封了。為了自己和其他人安全，自我隔離在家中是最好的。就算解封了，我會自我隔離14日先離開呢度，短期內都唔會返香港！ 在這條村年三十晚至年初一會一直放煙花炮仗，是一傳統習俗，一個香港長大的我覺得村民放煙花好看就拍一下放在Instagram，又俾人話 ：在家中bbq，不出門苦中作樂都俾人話，唔通我喺武漢日日都要post 啲愁雲慘霧先得？日子還是要過的，做好預防措施，關心一下身邊嘅人，留意家中長者有甚麼需要，少發些負面情緒，做一些有建設的事情吧！在這邊已經無人上門拜年，以往熱鬧的街道也沒有人，今日有人上門量體溫，超市滴露已經買不到，口罩都好難買到。大家出門戴口罩，勤洗手，多休息！少去人多地方，謝謝各位關心！在這場疫症中患難見真情，也看到人性嘅醜惡。」

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